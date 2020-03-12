12.03.2020 - 16:18 |
Son dakika... AK Parti'nin Kızılcahamam kampı iptal edildi
Son dakika gelen bilgilere göre; AK Parti’nin 3-4-5 Nisan’da yapmayı planladığı Kızılcahamam Kampı corona virüs tedbirleri çerçevesinde iptal edildi.
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / ANKARA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.
AK Parti'den yapılan açıklamada da, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.