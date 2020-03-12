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12.03.2020 - 16:18 |

Son dakika... AK Parti'nin Kızılcahamam kampı iptal edildi

Son dakika gelen bilgilere göre; AK Parti’nin 3-4-5 Nisan’da yapmayı planladığı Kızılcahamam Kampı corona virüs tedbirleri çerçevesinde iptal edildi.

Son dakika... AK Parti'nin Kızılcahamam kampı iptal edildi
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / ANKARA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamada da, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

İstanbul'da marketlerde yoğunlukİstanbul'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.
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