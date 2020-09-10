Son dakika... Korona virüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşinden haber var!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan yazısında, korona virüs tedavisi gören Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile diğer siyasilerin sağlık durumlarıyla ilgili son bilgileri köşesine taşıdı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Virüsün dünyaya yayıldığı Çin’in Vuhan kentinde hayat neredeyse normale döndü ama Ankara, neredeyse Vuhan oldu. Ankara’daki vaka artışının nedenlerine ilişkin araştırmalar yapılıyor.

Çankırı, Çorum, Kırşehir, Erzurum, Sivas ve Kırıkkaleliler başta olmak üzere İç Anadolu’nun özeti olan Ankara’da yazın memleketine gidenler, dönüşte virüsle birlikte geliyorlar.

Düğünler, cenazeler, akraba ziyaretleri ve toplu ulaşım virüsün yayılmasında etkili oluyor. Bir de Ankara geçiş güzergâhında olduğu için tatilden dönenler ya da tatile gidenler ile memlekete ziyarete gidip dönenlerin uğrak noktası olunca, virüs Ankara’ya toplanmış oluyor.

Allah’tan ki Meclis kapalı. Ancak buna rağmen koronavirüs siyasetçileri vurmaya başladı. Eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın da COVID-19 testi pozitif çıktı. Yoğun bakıma alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, süreci ağır geçirenlerden. Hastalarımızın hepsine Allah şifa versin.

Ali Babacan’ın tedavisi tamamlanarak hastaneden çıktı. Karantina süreci evde devam edecek. Eşi Zeynep Hanım’ın ise tamamen atlattığı söyleniyor. Binali Yıldırım ile eşi Semiha Hanım’ın ilaç tedavisi de dün itibarıyla tamamlanmış. Semiha Hanım ilk gün halsizlik yaşayıp ateşlenmiş. Binali Bey daha hafif atlatmış. Şimdi ilaç tedavileri tamamlanmış ama karantina süreci devam edecek. Bu sırada en çok torunları özlemişler. Onlarla da cep telefonundan görüntülü olarak görüşmek suretiyle hasret gidermişler."