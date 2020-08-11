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11.08.2020 - 15:17 | | DHA

Son dakika... Türkiye'den çok sert Yunanistan açıklaması: İzin verilmeyecek

Yunanistan ile yaşanan Akdeniz gerilimiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Akar, bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini belirtti.

Son dakika... Türkiye'den çok sert Yunanistan açıklaması: İzin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargâhı başta olmak üzere kuvvet komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak, toplantı gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın video telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulundu.

Son dakika... Türkiyeden çok sert Yunanistan açıklaması: İzin verilmeyecek

'ORUÇ REİS İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI'

Devam eden faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Hulusi Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma yapacak olan MTA Oruç Reis gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatan Bakan Akar, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Son dakika... Türkiyeden çok sert Yunanistan açıklaması: İzin verilmeyecek

'TÜRKİYE VE KKTC'NİN OLMADIĞI PROJENİN YAŞAMA ŞANSI YOK'

Bakan Akar, Türkiye'nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Ayrıca teröristle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonların süreceğini vurgulayan Bakan Akar, büyük bir dikkat ve titizlikle uygulanan COVİD-19 ile mücadelenin de kararlıkla devam edeceğini bildirdi.

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