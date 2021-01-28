Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Dirar'ı yeni takımı...

Ara transfer bitimine günler kala 3 bomba transfere imza atan Fenerbahçe'de ilk ayrılacak isim de belli oldu. Bu sezon kadro dışı bırakılarak takımda düşünülmeyen Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu.

Kadro dışı kaldığı dönemde bireysel çalışmalarına devam eden ve Emre Belözoğlu'nun ayrılık için menajeri ile sürekli görüşüyoruz açıklamasını yaptığı Faslı oyuncu Avrupa'dan beklediği teklifi alamadı. Transferde bu gelişmeler yaşanınca Nabil Dirar Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teklifini kabul etti.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan vatandaşı Aatif Chahechouhe'nun da Erzurumspor'a imza atması sebebiyle Mavi-Beyazlı kulübe transfer olmaya ikna olan Dirar'ın birkaç gün içinde yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

MAAŞININ BİR KISMINI FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Dirar'ın bu sezonun kalan kısmı için maaşının bir kısmının Sarı-Lacivertliler tarafından ödeneceği de gelen bilgiler arasında.