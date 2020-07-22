Almanya'ya Nasıl Gidilir? Almanya'ya Gitmek İçin Gerekenler

Almanya'ya gitmek için Schengen vizesi alınması gerekmektedir. Schengen vizesi aldıktan itibaren Almanya'ya özgürce seyahat edebilirsiniz.

Almanya'ya Nasıl Gidilir?

Almanya bir Avrupa Birliği ve aynı zamanda Schengen üyesi ülkedir. Bundan mütevellit Almanya'ya gitmek için bir takım vize prosedürleri gerekmektedir. Almanya'ya vize başvurusu elektronik yol ile yapılabilmektedir. 2020 yılı itibari ile artık Schengen vizesi almak için internet üzerinden başvuru yapabilme kolaylığı getirildi. İnternet üzerinden Schengen vizesi başvurusu yaptıktan sonra konsolosluk tarafından bir takım evraklar tarafınızdan istenecektir.

Konsolosluk tarafından istenen evraklar ile birlikte Almanya'ya vize başvurusu yapabilirsiniz. Konsolosluğun evraklarını doğru ve itinalı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra Almanya'ya artık vize için başvuru yapabileceksiniz. Evraklar ile birlikte tekrardan başvuru yaptıktan sonra bu süreçte artık beklemeniz doğru olacaktır.

Schengen vizesi için konsolosluk tarafından 1 ila 2 hafta arasında gerçekleşecek olan bir cevap süresi mevcuttur. Cevabın elektronik yolu ile ya da posta yolu ile gelmesi muhtemeldir. Cevap olumlu olarak geldikten sonra artık Almanya'ya seyahat edebileceksiniz. Almanya'ya bu noktadan dilerseniz kara yolu ile dilerseniz de hava yolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer kara yolu ile Almanya'ya gitmeyi düşünüyorsanız vize başvurunuzda arabanız için de bir vize almanız gerekecektir.

Ayrıca başka Schengen üyesi ülkeye vize aldıktan sonra yine Almanya'ya gidebilirsiniz. Örneğin Yunanistan'da bir Schengen üyesi ülkedir. Buraya vize aldıktan sonra artık Almanya dahil tüm Schengen üyesi ülkelere seyahat edebileceksiniz.

Almanya'ya Gitmek İçin Gerekenler

Almanya'ya gitmek için mutlaka Schengen vizesi almanız gerekmektedir. Schengen vizesi almak için gerekli evraklar da şu şekildedir;

- Pasaport ( En az 6 ay daha geçerli olacak bir pasaport. Pasaportunuz eski ise mutlaka yenilemelisiniz.)

- Uçak rezervasyonu

- Otel rezervasyonu

- Dilekçe başvuru formu

- Nüfuz cüzdanı fotokopi

- Eğer araba ile seyahat edecekseniz, araba ruhsatı

- Pasaport fotokopi

- Vesikalık fotoğraf (Schengen başvurusu için gerekli olan ölçülerde olmalıdır.)

- Hesap dökümü

- Sigorta hizmet dökümü

- Varsa ev tapusu

- Varsa araç ruhsatı