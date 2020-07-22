Avşa Adasına Nasıl Gidilir? Avşa Adası Ulaşım Rehberi

İstanbul üzerinden Avşa Adasına ulaşım için feribotların hangi duraklardan hangi saatlerden kalktığını bilmeniz yeterli olacaktır. Bunun yanında Tekirdağ, Bursa ve Silivri üzerinde de arabalı feribot kullanarak adaya ulaşım sağlanabilir.

Avşa Adasına Nasıl Gidilir?

İstanbul üzerinden Avcılar, Bostancılar, Yenikapı üzerinden İDO seferlerini kullanarak Avşa Adasına ulaşabilirsiniz. Tekirdağ ve Erdek üzerinden de arabalı vapur seferleri bulunuyor. İstanbul ile ada arasındaki mesafe 3 saat 45 dakikadır. Yaz aylarında adaya her gün deniz otobüsü bulabilirsiniz. Hatta hafta sonraları için ek seferlerde konulmaktadır. Tekirdağ üzerinden adaya ulaşmak için 3 saat 30 dakika gereklidir.

Bursa’dan Avşa Adasına Ulaşım Rehberi

Bursa ve çevresinden Avşa Ada’sına ulaşmak için Bursa- Bandırma karayolu üzerinden Erdek’e gidebilir. Burada yaz- kış yılın her mevsiminde Avşa merkeze ulaşım için Adalar 1 arabalı vaburu ve Gestaş gemilerini bulabilirsiniz. Bunlara ek olarak yaz aylarında Marmara Roro gemileri ile de Avşa Adasına ulaşım sağlanabiliyor.

Tekirdağ’dan Avşa Adasına Ulaşım Rehberi

Yaz mevsiminde günde 10 ve üzerinde seferler ile Tekirdağ- Avşa feribot arabalı vapur gemileri, Tekirdağ Akport Limanı’ndan kalkıyor. Marmara Roro, Adalar , Yavuz Naz, Öz Kaptan, Ömer Kaptan Tekirdağ Avşa arasında sefer yapan gemilerdir.

Genel olarak Avşa Ada’sına ulaşım İstanbul üzerinden sağlanmaktadır. Adaya en hızlı ulaşım için Bostancı ve Yenikapı üzerinden kalkan feribotları tercih edebilirsiniz. Bostancıdan hareket eden deniz otobüsü önce Marmara Adası’na uğrar. Sonraki durağı ise Avşa adasıdır. Bu şekilde 3 saat içerisinde Avşa’ya ulaşım sağlanabilir. Nisan ayı ile birlikte haftada bir gün deniz otobüsleri adaya sefer düzenler. Bu seferlerin gidişi Cuma akşamından olmaktadır. Dönüş ise Pazar akşamı yapılmaktadır. Yaz sezonu başladığında ise günü birlik gidiş- dönüş seferler bulunabilir. Kış mevsiminde seferlere ara verilir.

Silivri üzerinden hareket eden feribotlar ise araçlı ya da araçsız olarak yolcu alabiliyor. Silivri’den hareket eden feribotlarda önce Marmara adasına uğrar. Sonraki durakları ise Avşa Adası olacaktır. 3 saat içerisinde Avşa Adası’na ulaşım sağlanabilir.

Tekirdağ üzerinden gelen yolcular ise Barbaros ve Kumbağ Limanlarından feribot seferlerini takip edebilir. Yaz aylarında bu limanlarda da günübirlik seferler yapılmaktadır. Arabalı binmek istediğinizde sınırlı bir kontenjan karşınıza çıkar. Bu nedenle araçlı yer ayırtmak için önceden rezervasyon yaptırmanız daha güvenli olacaktır.