Feslikan Yaylası Antalya İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Yayla havası almak ve doğa fotoğrafçılığı için göz önünde olan yaylalardan birisi de Feslikan Yaylası. Feslikan Yaylası, Antalya ili ve çevresinin en fazla tanınan yaylası. Feslikan Yaylası, Antalya körfezinin batı kıyılarında yükselen bütün yaylaların merkezi konumuna haizdir. Bu tabiat harikası yayla, farklı bitki türleri ve geniş ormanlık arazileriyle temiz bir havayı içine çekmek ve huzur bulmak isteyenler için elverişli bir ortam sağlıyor.



Feslikan Yaylası Antalya İlinde Nerededir ve Nasıl Gidilir?



Feslikan Yaylası, Antalya ilinin Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Antalya il merkezine ise yaklaşık olarak 44 kilometre uzaklıkta. Feslikan Yaylası’na gitmek isteyenler nasıl gidecekleri hususunu araştırıyorlar. Çakırlar-Çağlarca- Geyik bayırı yol güzergahı takip edilerek Doyran- Saklıkent rotalarının izlenmesi neticesinde bir saatlik bir yolculukla bu özel yaylaya ulaşılabilmektedir. Özel araç yerine toplu taşıma araçları ile yaylaya ulaşmayı planlayan ziyaretçiler ise haftanın yedi günü hizmet veren 501 nolu otobüs hattını kullanabilirler.



Feslikan Yaylası Rakım Bilgileri



Feslihan Yaylası’na dair merak edilen bilgilerden biri de yaylanın rakım bilgisidir. Feslikan Yaylası rakımı 1800 metre olup, yayla Bereket Dağı, Eren Dağı ile Karadağ arasında uzanan ve yükseltisi 1800-2000 metre aralığında değişen plato alanının güney doğusunda konumlanmaktadır.



Feslikan Yaylası Özellikleri



Feslikan Yaylası, ziyaretçilerine doğa yürüyüşleri ve sporlarını yapma olanaklarını en iyi şekilde sağlamaktadır. Bu açıdan da çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Yaylayı ziyaret edenler, Bakırlı Dağ zirvesinde yer alan Tübitak Gözlemevi’ne yürüyüş yapmayı çoğunlukla tercih etmektedirler. Feslikan Yaylası, yaz aylarında düzenlenen şenlikler, konserler ve yağlı güreş karşılaşmaları ile de bir hayli hareketlenen ve canlanan bir yayla olarak bilinmektedir.



Her mevsim farklı bir görsel şölen sunan Feslikan Yaylası, yazın en sıcak zamanlarında serinletici ve temiz havası ile uğrak mesire alanlarından biri haline gelmektedir. Feslikan Yaylası’ndan yaklaşık olarak 30 kilometre kadar aşağıya inildiğinde, 15 dakika gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde denize ulaşılarak, doyasıya yüzme keyfi yaşanabilmektedir. Kış mevsiminde ise karların altına gizlenen yayla, bu çok özel görsellikleri, başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz özgün kış manzaralarını misafirlerine cömertçe sergiliyor.