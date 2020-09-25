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Â GaripÃ§e Kalesi, OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± III. Sultan tarafÄ±ndan Macar asÄ±llÄ± FransÄ±z mimar Baron FranÃ§ois de Tottâ€™a yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lma amacÄ±, dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n boÄŸazdan geÃ§iÅŸini engellemektir. Kale, bu gÃ¶revini uzun yÄ±llar baÅŸarÄ±yla yerine getirmiÅŸtir.

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Â GaripÃ§e Kalesi Nerededir?

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Â GaripÃ§e Kalesi, Ä°stanbulâ€™un Avrupa yakasÄ±nda bulunan SarÄ±yer ilÃ§esinde, GaripÃ§e KÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bulunuyor.

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Â GaripÃ§e Kalesi NasÄ±l Gidilir?

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Â GaripÃ§e Kalesine en rahat ve hÄ±zlÄ± ÅŸekilde Ã¶zel aracÄ±nÄ±zla veya kiralÄ±k araÃ§la gidebilirsiniz. O-6 otoyolunu takip ederek Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ geÃ§iyorsunuz. Ekolojik KÃ¶prÃ¼yÃ¼ geÃ§tikten sonra GaripÃ§e KÃ¶yÃ¼ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±yorsunuz. TabelayÄ± takip ederek GaripÃ§e KÃ¶yÃ¼ne ulaÅŸÄ±yorsunuz. KÃ¶yÃ¼n sonunda liman bÃ¶lgesinde GaripÃ§e Kalesini gÃ¶rebilirsiniz.

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Â Toplu taÅŸÄ±ma aracÄ±yla gitmek isterseniz 150 numaralÄ± Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼nden baÅŸka bir toplu taÅŸÄ±ma aracÄ± GaripÃ§e KÃ¶yÃ¼ne gitmiyor. HacÄ±osman metro duraÄŸÄ±ndan kalkan 150 numaralÄ± otobÃ¼se binerseniz, kÃ¶ye ulaÅŸabilirsiniz.

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Â GaripÃ§e Kalesi HakkÄ±nda Bilgiler

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Â GaripÃ§e Kalesi, Antik Ã‡aÄŸ'da Lykion Limen (LikyalÄ±larÄ±n LimanÄ±) adÄ± verilen koyda kayalÄ±klar Ã¼zerine inÅŸa edilmiÅŸ. KÄ±yÄ±daki kayalarÄ±n oyulmasÄ±yla yÄ±ÄŸma tuÄŸla, yÄ±ÄŸma taÅŸ malzemelerle yapÄ±lmÄ±ÅŸ. BoÄŸaza hÃ¢kim bir tepede ve kayalÄ±klar Ã¼stÃ¼nde olduÄŸu iÃ§in hem iÅŸgal edilememiÅŸ hem de dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n geÃ§iÅŸini Ã¶nlemiÅŸ.

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Â Kale, bulunduÄŸu konum bakÄ±mÄ±ndan hem Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nÄ± hem de Karadenizâ€™e seyir manzarasÄ± sunuyor. Surlarda kÄ±sa aralÄ±klarla burÃ§lar bulunuyor. AyrÄ±ca duvar boyunca belirli aralÄ±klarla konulmuÅŸ, kÃ¼Ã§Ã¼k boyutlu ve beÅŸik kemerli gÃ¶zetleme pencereleri bulunuyor.

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Â GaripÃ§e Kalesi, Kilyos ve Rumeli Feneri Kalelerinden sonra boÄŸazÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kalesidir. Kalenin giriÅŸ kÄ±smÄ± kuzeybatÄ± tarafÄ±ndadÄ±r. Kalenin dÃ¶kÃ¼len kÄ±sÄ±mlarÄ± betonarme malzemeyle tamir edilmiÅŸtir.

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Â Kale, bir dÃ¶nem TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan da kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TopÃ§u birliÄŸinin izleri kalede hala gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Kale, gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar saÄŸlam gelmesine raÄŸmen, ilgisizlikten dolayÄ±, kendi haline bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. SurlarÄ±n dibinde gecekondular yÃ¼kselmiÅŸ.

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Â GaripÃ§e Kalesi Tarihi

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Â GaripÃ§e Kalesi, Sultan III. Mustafa tarafÄ±ndan 1757-1774 yÄ±llarÄ±nda yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. OsmanlÄ±â€™nÄ±n gerileme dÃ¶neminde, boÄŸazdan dÃ¼ÅŸman saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BoÄŸaza hÃ¢kim gÃ¶zetleme pencereleri, topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§in idealdir. TopÃ§u mevzileri ve kale surlarÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar saÄŸlam ÅŸekilde gelmiÅŸtir.

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Â GaripÃ§e Kalesi GiriÅŸ Ãœcreti

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Â GaripÃ§e Kalesini ziyaretler Ã¼cretsizdir. Ã–zel aracÄ±nÄ±zla istediÄŸiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Kalenin Ã¼zerinden muhteÅŸem boÄŸaz manzarasÄ±nÄ± izleyebilir, piknik yapabilirsiniz.

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