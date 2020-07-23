Hatay'ın Neyi Meşhur? En Meşhur Hatay Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Hatay'da Ne Yenir)

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Hatay özellikle yöresel lezzetleri ile bir adım öne çıkan şehirlerden biridir. Geçmişten günümüze pek çok kültürü benimsemiş ve tarihi yapılar barındırmış olan Hatay, harika yemek kültürü ile beraber gelen turistler için muhteşem bir ziyafet sunmaktadır.

Hatay'ın Neyi Meşhur?

Özel ve etkileyici bir coğrafyaya sahip olan Hatay, özellikle topografyası üzerinde her dönem büyük öneme sahip şehirlerden biridir. Aynı zamanda tarihi kubbeler, minareler ve dar sokakları hatayı çok daha özel kılmaktadır. Akdeniz'in batısından ve Ortadoğu’dan birçok kültürü kapmış olan Hatay, dünya medeniyet tarihi için evrensel bir İmge şeklinde öne çıkıyor. Asi Nehri boyunca uzanan bereketli toprakların gölgesinde bulunan Hatay, başta coğrafi olmak üzere ticari ve ekonomik ile siyasi açıdan da çok önemli bir şehirdir.

Bütün bunların yanı sıra Akdeniz ve Ortadoğu'nun mutfak kültürünü bir araya getirmiş olan Hatay, zengin ve muhteşem bir yöresel lezzete sahiptir. Zenginlikle donanmış koskoca bir mutfak ile beraber, damak tadınıza uygun harika lezzetler bulabilirsiniz. Bunu gerçekleştirirken ayrıca tarihi bir ziyaret gerçekleştirebilir; farklı medeniyetlerden günümüze ulaşmış kültürel yapıları gezebilirsiniz. Tabii yine pek çok doğal güzellik de sizleri bekliyor.

En Meşhur Hatay Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Hatay'da Ne Yenir)

En meşhur Hatay yemekleri ve yöresel lezzetleri, yüzyıllardan bu yana etkisini kaybetmeden muhteşem bir kültür sunmaya devam ediyor. Hatay'a geldiğiniz zaman bu lezzetlerden bir ya da birkaçını ve hatta dilerseniz hepsini deneyebilirsiniz.

- Kağıt kebabı,

- Oruk,

- Dövme (Aşur)

- Semirsek,

- Tepsi kebabı,

- Zahter salatası,

- Humus,

- Peynirli irmik helvası,

- Künefe,

- Cevizli biber,

- Kabak tatlısı,

- Küflü çökelek salatası,

- Yumurta öccesi,

- Turplu tarator.

Bu yemeklerin önemli bir kısmı Hatay üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış durumda. İnsanlar farklı yerlerde ve değişik mekanlarda Hatay'ın en özel lezzetlerini deneme imkanı elde etmektedir. Tabii gerçek lezzetini yerinde tatmak her zaman çok daha önemlidir. O yüzden Hatay'a gittiğiniz zaman ve turistik bir seyahat yaparken, çok özel yöresel lezzetleri mutlaka denemelisiniz.