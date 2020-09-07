MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri İki bin yıllık tarihi kapıdaki 'aşk kazısı' onarıldı
ABONE OL
07.09.2020 - 08:56 |

İki bin yıllık tarihi kapıdaki 'aşk kazısı' onarıldı

ANTALYA'nın simgelerinden Hadrianus Kapısı'nın kolonlarına kazınarak yazılan isimler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ile temizlendi.

İki bin yıllık tarihi kapıdaki 'aşk kazısı' onarıldı

Turizm kenti Antalya'nın simgelerinden olan ve halk arasında Üç Kapılar olarak bilinen tarihi Kaleiçi'nin girişindeki 1890 yıllık Hadrianus Kapısı, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor. Kentin simgesi haline gelen tarihi kapı geçen günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. 1890 yıllık kapıyı ayakta tutan kolonlara 'Kıymet', 'Erkan' ve 'İbo' isimleri, sert bir cisimle kazınarak yazıldı. Aynı kolon üzerine bir başka kişi ise aşkını 'D & S' şeklinde kazıdı. 

Konunun gündeme gelmesinin ardından tahrip edilen noktalar, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekiplerce onarıldı. Tarihi kolonlara kazınan yerler, ekipler tarafından özel ürünler kullanılarak yapıya zarar vermeden onarıldı. Tarihi Kaleiçi esnafından Eyüp Yıldırımcan, bu görüntülerin bölgeye yakışmadığını söyledi.

İki bin yıllık tarihi kapıdaki aşk kazısı onarıldı

Son dakika... İstanbul'da 6 ilçede büyük operasyon!İstanbul'un Esenler, Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece ilçelerinde operasyon başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dehşet! 3 yaşındaki kızının yanında...

Dehşet! 3 yaşındaki kızının yanında...

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

Donörün eşi razı olmayınca, nakil iptal oldu

Donörün eşi razı olmayınca, nakil iptal oldu

Sıradaki Haber