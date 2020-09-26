İnceğiz Kanyonu Denizli İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Doğal güzelliklere sahip olan İnceğiz Kanyonu her yene birçok ziyaretçi kabul ağırlamaktadır. Ülkemizde doğa gezilerini seven kişilerin mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden birisidir.



İnceğiz Kanyonu Nerede?



Ülkemizde bulunan doğal güzellikleri ile merak edilen kanyonlardan birisi de İnceğiz Kanyonu'dur. İnceğiz Kanyonu ülkemizde Denizli, Aydın ve Muğla illeri sınırları arasında bulunmaktadır. Fakat İnceğiz Kanyonu esas olarak Aydın ilinin sınırları içerisinde bulunur.



İnceğiz Kanyonu Denizli ilinin Kanyon ilçesinde yer almaktadır. Bunun yanında İnceğiz Kanyonu Aydın ve Muğla illeri içerisinde de sınırları bulunmaktadır. Eşsiz manzaraya sahip olan İnceğiz Kanyonu ziyaretçilerini büyüleyen bir kanyondur.



İnceğiz Kanyonuna Nasıl Gidilir?



İnceğiz Kanyonu pek çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli yerlerden birisidir. Bu nedenle son yıllarda İnceğiz Kanyonuna ulaşımın nasıl yapılacağı merak konusu olmuştur. İnceğiz Kanyonu Aydın ilinin Merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.



Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan İnceğiz Köyü üzerinden direkt olarak seyir tepesine ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Kanyona Aydın tarafından gelirseniz Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Barajına ulaşım sağlarsınız. Buradan seyir tepesine yaklaşık 50 dakika köy yolundan ilerlenmesi gerekir.



İnceğiz Kanyonu Özellikleri



İnceğiz Kanyonunun yüksekliği 380 metredir. Uzunluğu ise 6 kilometredir. İnceğiz Kanyonunun derinliği 50 metre olarak bilinmektedir. Kanyonda bulunan suyun derinliği ise 50 metredir. Fakat su seviyesi yaz aylarında yaklaşık 30 metreye kadar düşer.



İnceğiz Kanyonu üzerinde Kemer Barajı bulunur. Sulama amaçlı kullanılan bu barajın yaz aylarında suları çekilir. Bu nedenle yaz aylarında ziyaret eden kişiler doğal güzellikleri çok iyi göremezler. İnceğiz Kanyonuna gitmek isteyen kişilerin sonbahar veya ilkbahar aylarında gitmesi tavsiye edilmektedir.



İnceğiz Kanyonu Hakkında Bilgiler



İnceğiz Kanyonu tarihine bakıldığında antik çağlara kadar uzandığını söyleyebiliriz. Oldukça eski bir tarihi bulunan İnceğiz Kanyonu son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca bu kanyonda sıklıkla tekne turları da düzenlenmektedir. Bu tekneler Kemer iskelesinden hareket eder ve bütün kanyon üzerinde gezer.



İnceğiz Kanyonu Giriş Ücreti



İnceğiz Kanyonuna ziyaret etmek isteyen kişiler diledikleri saatte gidebilirler. İnceğiz Kanyonunun ziyaret saatleri bulunmamaktadır. Bunun yanında giriş ücreti bulunur. Yetişkinler için giriş ücreti 30 TL iken öğrenciler için indirimli ücret 15 TL olmaktadır.