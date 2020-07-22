Kamp turizminin adresi FÄ±ndÄ±klÄ± YaylasÄ± ziyaretÃ§ilerini bekliyor

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Kastamonu'nun AraÃ§ ilÃ§esinde bulunan FÄ±ndÄ±klÄ± YaylasÄ±, doÄŸa ile iÃ§ iÃ§e olmak isteyenleri bekliyor.

Â Kastamonu'nun doÄŸal gÃ¼zellikleri ile gÃ¶z alÄ±cÄ± yaylarÄ±ndan FÄ±ndÄ±klÄ±, kent merkezine 74, AraÃ§ ilÃ§esine ise 27 kilometre uzaklÄ±kta bulunuyor.

Â YeÅŸilin her tonunun gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸi yayla, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) sÃ¼recini doÄŸayla iÃ§ iÃ§e, izole ÅŸekilde geÃ§irmek isteyenler iÃ§in cazip fÄ±rsatlar sunuyor.

Â Konaklama tesisi bulunmayan yaylaya AraÃ§ Belediyesi, gelenlerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamalarÄ± amacÄ±yla su ile elektrik hattÄ± Ã§ekti, umumi tuvalet yaptÄ±.

Â Yayla, Ã¶zellikle Ã§adÄ±r ve karavanla tatil yapmak isteyenler iÃ§in oldukÃ§a uygun Ã¶zellikler barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

Â AraÃ§ Belediye BaÅŸkanÄ± SatÄ±lmÄ±ÅŸ SarÄ±kaya, AA muhabirine, FÄ±ndÄ±klÄ± YaylasÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin sayÄ±lÄ± yaylalarÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

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Ã–zellikle Kovid-19 sÃ¼recinde yayla turizmine ilginin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden SarÄ±kaya, "Ä°nsanlar nefes alacak yerler arÄ±yor. Otellere yerleÅŸmek yerine sosyal izolasyonun daha Ã§ok saÄŸlanabildiÄŸi bÃ¶lgeler aranÄ±yor. YaylamÄ±zÄ± Kovid-19'dan kurtuluÅŸ yolu olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼m TÃ¼rkiye'yi, hatta dÃ¼nyayÄ± buraya davet ediyoruz." dedi.

Â "Kesinlikle bu doÄŸa harikasÄ± yeri gelip gÃ¶rmenizi istiyoruz"

Â Yaylada kamp yapan Motosiklet DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Halil Efe ise FÄ±ndÄ±klÄ± YaylasÄ±'nÄ± Ã§ok beÄŸendiÄŸini vurguladÄ±.

Â Herkesi FÄ±ndÄ±klÄ± YaylasÄ±'na davet eden Efe, "Kesinlikle bu doÄŸa harikasÄ± yeri gelip gÃ¶rmenizi istiyoruz. Biz geldik, Ã§ok mutlu olduk. BurasÄ± bir yayla ama emin olun, kamping alanÄ± bu kadar gÃ¼zel olamaz." ifadelerini kullandÄ±.

Â Ã–zellikle Kovid-19 sÃ¼recinde insanlarÄ±n doÄŸaya yÃ¶neldiÄŸine dikkati Ã§eken Efe, "FÄ±ndÄ±klÄ± YaylasÄ± da size kollarÄ±nÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ, bekliyor. KoronavirÃ¼s sÃ¼recinde ve sonrasÄ±nda burada Ã§ok gÃ¼zel vakit geÃ§irebilirsiniz. Misafirperver bir halk var." diye konuÅŸtu.

Â FÄ±ndÄ±klÄ± YaylasÄ±'nda kamp yapan Aysun Ã‡iftÃ§i de yaylanÄ±n ve yaylaya gelen yolun manzarasÄ±nÄ± Ã§ok beÄŸendiÄŸini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Â "Daha Ã¶nce gelmemiÅŸtim. Bu doÄŸa gÃ¼zelliÄŸinden haberimiz yoktu. Ã‡ok beÄŸendik. Buradaki turizmi geliÅŸtirmek lazÄ±m. Kovid-19 iÃ§in biÃ§ilmiÅŸ kaftan. Herkes birbirinden uzak. Sosyal mesafeyi de koruyoruz."

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