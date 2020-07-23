Pamukkale Nerede, Hangi Bölgede? - Pamukkale Hangi İle Nereye Bağlıdır?

Pamukkale ilçesi tarihi bakımından önemli ilçelerimizden birisidir. Ege Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Denizli iline bağlı ilçelerimizden birisidir.

Pamukkale Nerede?

Pamukkale ilçesi Denizli Merkeze 22 kilometre uzaklığında ve kuzeyinde bulunan bir ilçedir. Denizli ilimize bağlıdır. Turistik açıdan önemli ilçelerimizden biri olan Pamukkale Büyük Menderes Nehrinin bir kolu olan Çürüksu Çayının doğduğu yerde bulunmaktadır. Güneyinde Tavas ilçesi, batısında Buldan, Sarayköy ve Merkez efendi ilçeleri, doğusunda Çal ve Honaz ilçeleri bulunmaktadır. Her sene pek çok turist alan Pamukkale ilçesini sizde gezebilir ve ziyaret edebilirsiniz.

Pamukkale Hangi Bölgede?

Ülkemizde iklim özelliklerine göre birbirinden farklı özelliğe sahip 7 bölge bulunmaktadır. Bu bölgelerden birisi de Ege Bölgesidir. Ege bölgesi iklimi ve turistik il ve ilçeleri ile özellikle yaz aylarında pek çok misafiri ağırlayan bir bölgedir. Bu bölgede bulunan illerimizden birisi de Denizli’dir. Denizli’nin önemli ilçelerinden birisi de Pamukkale ilçesidir. Toplamda 344.065 kişilik nüfusa sahip bir ilçedir. Türkiye'nin batısında Ege Bölgesinde bulunan Denizli iline bağlıdır.

Pamukkale Hangi İle, Nereye Bağlıdır?

Pek çok kişi ülkemizde yer alan ilçelerin hangi illere bağlı olduklarını bilmemektedir. Pamukkale ilçesi de bunlardan birisidir. Pamukkale çok bilinen ve yıl içerisinde çok turist toplayan bir ilçedir. İsmi çok duyulsa da hangi ile bağlı olduğu pek çok kişi tarafından karıştırılabilir. Pamukkale Ege Bölgesinde bulunan Denizli iline ait bir ilçedir.

Nüfus olarak Denizli’nin en büyük ilçesi Pamukkale ilçesidir. Şifalı kaplıcaları ile ünlü olan Pamukkale ilçesi antik çağdan beri önemli kültürlerin merkezi olmuştur. Ünlü bir yerleşim yeri olan Pamukkale kalsiyum oksit içeren termal suların oluşturduğu travertenleri ile ünlüdür. Dünyada sayılı doğa harikalarından birisi de Pamukkale ilçesidir. Dünyanın sekizinci harikası olarak adlandırılmaktadır.

Pamukkale ve çevresi sadece travertenleri ile ünlü değildir. Ayrıca turizm ve doğa harikası bir yer olarak da adlandırılmaktadır. Ege Bölgesinde bulunmasından dolayı ılıman bir iklime sahiptir. Bu nedenle yamaç paraşütleri her mevsim yapmaya uygundur. Pamukkale dışında bu bölgede yamaç paraşütü yapılan pek çok yer de mevcuttur.

Yamaç paraşütü dışında bisiklet parkurları, trekking rotaları, dağcılık ve mağaracılık aktivitelerin de bulunduğu Pamukkale ilçesi ülkemizde gezilmesi ve görülmesi gereken doğa harikası ilçelerden birisidir.