Peri Bacaları Nerede? (Hangi İldedir) - Peri Bacaları'na Nasıl Gidilir?

Peri bacaları ülkemizin önemli yerlerinden biri olan ve tüm dünyaca tanınmış, her yıl pek çok turist alan kültürel değerlerimizden birisidir.

Peri Bacaları Nerede?

Peri bacaları yağmur, rüzgar ve sel sularının tüflerden oluşan yapıları aşındırması ile oluşmuş bir yapıdır. Peri bacalarının şekli koni şeklindedir. Ayrıca Tepelerinde ise kaya bloku bulunmaktadır.

Peri bacaları ülkemizin Nevşehir ilinin Ürgüp ilçe sınırlarının içerisinde bulunmaktadır. Peri bacaları Kapadokya'yı özel bir coğrafya yapmaktadır. Jeolojik zamanlarda aktif volkanlar ile oluşan peri bacaları her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kabul etmektedir.

Kapadokya peri bacalarında çok sayıda yerleşim yeri bulunur. Yüzyıllar önce bu yapılarda pek çok medeniyet ve topluluk varlıklarını sürdürmüşlerdir. Günümüzde ise peri bacaları turizm bölgesi olmuştur. Özellikle balon turları ile birçok insanın merak ettiği ve ziyaret ettiği yerlerden birisidir.

Peri Bacalarına Nasıl Gidilir?

Peri bacalarına ulaşım pek çok farklı yollar ile yapılabilir. Bunlardan birisi hava yolu ulaşımıdır. Nevşehir ilimizde Tuzköy Hava Limanı yer almaktadır. Türkiye'nin herhangi bir Hava Limanından Nevşehir ilimize uçak ile gelmeniz mümkündür. Nevşehir'de yer alan hava limanı şehir merkezine 30 kilometre uzaklığındadır. Hava Limanından ise Kapadokya'ya araç bulmak mümkündür. Yaklaşık 15 dakikaya gidilmektedir.

Nevşehir Hava Limanına direk uçuş bulunmayan illerden gelen yolcular Kayseri Hava Limanı ile gelmeleri de mümkündür. Kayseri Hava Limanından Nevşehir merkeze uzaklık yaklaşık 100 kilometredir. Ayrıca Kayseri Hava Limanından Kapadokya arası ise 45 kilometredir. Böylece Kayseri Hava Limanından peri bacalarına ulaşım da mümkün olmaktadır.

Diğer bir ulaşım yolu ise şehirlerarası otobüsler ile yapılmaktadır. Otobüs seyahatlerini seven kişiler için şehirlerarası otobüsler ile bulunduğunuz ilden Nevşehir iline gelmeniz mümkündür. Nevşehir'den Kapadokya'ya pek çok servis hizmeti bulunmaktadır.

Bu ulaşım yolları dışında kendi şahsi araçlarınız ile Nevşehir'e gelmeniz mümkündür. İstanbul'dan veya batı bölgesinden gelen kişiler ilk olarak Ankara otobanından Ankara'ya gelmeleri gerekir. İstanbul'dan gelmeyen kişiler ise Kayseri'den buraya gelebilirler. Ankara'ya ulaşım sağlandıktan sonra 2 farklı yol alternatifi bulunmaktadır.

Ankara'ya şahsi araçlarınız ile geldikten sonra en sık ve en kısa yol Samsun yoludur. Samsun yolu üzerinden Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir istikameti Ankara'dan Nevşehir'e giden en kısa ve en konforlu yoldur.