Silifke Nerede, Hangi Bölgede? - Silifke Hangi İle Nereye Bağlıdır?

Silifke İlçesi ülkemizin Mersin iline bağlı bir ilçesidir. Mersin şehir merkezine 85 kilometre uzaklıkta olan Silifke ilçesi, Mersin'i İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir güzergahta yer alır.

Silifke Hangi Bölgede, Nerede Yer Alır?

Silifke ülkemizin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin iline bağlı bir ilçedir. İl merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan Silifke ilçesi Toros Dağları ve Akdeniz arasında yer almaktadır. Mersin ilini İç Anadolu'ya bağlayan Silifke önemli bir güzergahta bulunmaktadır. Ayrıca yapımı halen devam eden Akdeniz sahil yolu ise Silifke'den geçmektedir. Bu sebeple Silifke stratejik olarak da oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Silifke ilçesi Akdeniz'in İncisi olan ilçelerden bir tanesi olarak görülmektedir.

Silifke İlçesine Nasıl Ulaşılır?

Silifke Akdeniz bölgesinde yer alır. İlçenin en önemli özelliği Mersin'i İç Anadolu'ya bağlanmasıdır. Aynı zamanda bölgenin ticari anlamda önemli bir bölge olması da Silifke İlçesi'nin önemini artırmaktadır. Silifke ilçesi Ankara üzerinden Akdeniz bölgesine gidilen bütün yollarla ulaşılabilir. Aynı zamanda hava yoluyla da Ankara ve İstanbul'dan direk uçuşlar ile önce Mersin merkeze daha sonra Silifke ilçesine ulaşmak mümkündür.

Silifke İlçesi Hangi İle Nereye Bağlıdır?

Silifke ilçesi Mersin İl merkezine 85 kilometre mesafededir. Silifke ilçesinin çevre ilçelere olan uzaklığı ise şu şekildedir; Mut ilçesine 73 kilometre, Gülnar ilçesine 55 kilometre, Erdemli İlçesi'nin batısında yer alan ve Gülnar'ın doğusunda Mut'un güneyinde yer alan bir bölgededir. Toros Dağları ve Akdeniz'in ortasında yer alır. Silifke ilçesi nüfusu 119000 olarak bilinmektedir.

Bölgede turizm açısından oldukça önemli eserler bulunmaktadır. Silifke Kalesi, cennet cehennem obrukları, Astım Mağarası, hamamlar, Tokmar Kalesi, limon Kalesi, Jüpiter tapınağı, Mancınık Kalesi Silifke ilçesine bağlı görülmesi gereken tarihi ve turistik bölgelerdir. Aynı zamanda Akdeniz'e sınır olan Silifke ilçesi bölgenin en önemli kıyı ilçelerinden biridir. Bu sebeple birçok kişi tarafından hem doğal hem de tarihi güzellikleri açısından ziyaret edilmesi gereken ilçelerden biridir.