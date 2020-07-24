GEKA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinasyonunda AydÄ±n, Denizli ve MuÄŸla illerinin kalkÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik faaliyetler yÃ¼rÃ¼ten ajansÄ±n, Tripolis Antik Kenti'nde, Pamukkale Ãœniversitesi (PAÃœ) Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek vererek, anÄ±tsal Ã§eÅŸmenin gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Tripolis Antik Kenti KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± ve PAÃœ Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. BahadÄ±r Duman, ÅŸu bilgileri verdi:

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Â "2018'de kent merkezinde 31 metre uzunluÄŸunda 7 metre geniÅŸliÄŸinde ve yaklaÅŸÄ±k 15 metre yÃ¼ksekliÄŸinde anÄ±tsal bir Ã§eÅŸme tespit ettik. Bu Ã§eÅŸmenin kazÄ± projesini GEKA finanse etti. Bu destek sayesinde de halihazÄ±rda Ã§eÅŸmenin yÃ¼zde 90 oranÄ±nda kazÄ±sÄ±nÄ± tamamladÄ±k. Bundan sonra artÄ±k ikinci etaba geÃ§erek restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Ã‡eÅŸmenin yaklaÅŸÄ±k 750 bloku saÄŸlam olarak Ã§Ä±kartÄ±ldÄ± ve tek tek ekibimiz tarafÄ±ndan Ã§izimleri yapÄ±lan bu bloklarÄ±n restorasyon iÅŸleri tamamlandÄ±. BÃ¶ylece bu Ã§eÅŸmeyi ayaÄŸa kaldÄ±rmak iÃ§in elimizde yeterli materyal oluÅŸtu. Proje, 2018 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda baÅŸladÄ± ve bu yÄ±lÄ±n sonunda da tamamlayacaÄŸÄ±z."

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"YapÄ±, GEKA'nÄ±n desteÄŸiyle ilgi odaÄŸÄ± olacak"

Â Anadolu'da 2. yÃ¼zyÄ±la tarihlenen Ã§ok az sayÄ±da bu nitelikte ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte Ã§eÅŸme bulunduÄŸunu aktaran Duman, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "Tripolis'in prestij yapÄ±larÄ±ndan olan bu Ã§eÅŸmenin yapÄ±mÄ±nda bÃ¶lgedeki ve civar kentlerdeki farklÄ± Ã¶zellikte mermerlerin yanÄ± sÄ±ra MÄ±sÄ±r'dan Nil nehrinin kenarÄ±ndaki Asvan ÅŸehrinden de kÄ±rmÄ±zÄ± renkli granitler kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Ã‡ok Ã¶nemli anÄ±tsal bir yapÄ± olan Ã§eÅŸme hem Tripolis vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±cak yaz gÃ¼nlerinde serinlemesini saÄŸlayan hem de dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen ziyaretÃ§ileri etkileyen bir yapÄ±. DolayÄ±sÄ±yla, antik dÃ¶nemde bu kadar etkileyici olan bir yapÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de kazÄ± ve restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamladÄ±ktan sonra aynÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesini planlÄ±yoruz. YapÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda GEKA'nÄ±n desteÄŸiyle ilgi odaÄŸÄ± olacak."

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