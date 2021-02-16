Android için kullanıcıların bir süredir beklediği özellik geliyor

Büyük ekranlı telefonları tek elle kullanmaya olanak sağlayan özellik bir süredir birbirinden bağımsız bazı akıllı telefon üreticileri tarafından sunuluyordu. Android kullanıcılarının büyük ekranlı deneyimi bölünmüş ekran deneyimini daha iyi yaşamasını sağlıyor. Ancak neredeyse 7 inçlere kadar çıkan telefon boyutları kullanımı zor bir hale getiriyor.

iPhone’larda da sunulan bu özellik XDA Developers tarafından hazırlanan bir raporda, Google’ın Android'in açık kaynak sürümüne (AOSP) telefonları tek elle kullanma özelliği için kendi uygulamasını geliştirdiği aktarılıyor. Bu durum ise telefonlarına Android 12 yükleyebilen kişilerin telefonlarını kutudan çıkarttığı gibi kullanabileceği bir özellik olabileceği anlamına gelir.

Google ile beraber telefonu 'tek elle kullanma' modu herkese gelecek

Özelliğin farklı uygulamalarda ve arayüzün içinde kolayca erişmeye yardımcı olacak şekilde ekranı yüzde 40 oranında küçültüyor. Kullanıcılar için tek elle kullanma moduna açmak için özel bir seçenek sunulacak.

Samsung ve Huawei gibi telefon markaları halihazırda bu özelliği kendi arayüzleriyle birlikte sunuyor ve kullanıcıların birçoğu bu özelliğe zaten sahipler. Ancak Google'ın uygulaması onu daha fazla kişi için erişilebilir hale getirecek. GSMArena'nın yaptığı bir araştırmaya göre geçen yıl piyasaya sürülen 300'den fazla telefonun 6,5 inçten daha büyük bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla, Google'ın yaklaşmakta olan özelliği bu cihazlar için gerçekten kullanışlı olacak.