Clubhouse nedir, kimin? Clubhouse uygulaması nasıl kullanılır, davetiye nasıl alınır - nasıl gönderilir?

Sosyal medya Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlarla sınırlı değil. Son günlerde Clubhouse adıyla kullanıma sunulan uygulama kısa sürede milyonlara kişi tarafından yüklendi. 2020 yılında geliştirilen Clubhouse kullanıcıların birbirlerine gönderdiği davetiyelerle kullanılabiliyor. İşte, Clubhouse hakkında detaylar...

CLUBHOUSE NEDİR?

Uygulama, 2020 yılında yalnızca davetiyeyle kullanılabilen, sesli sohbet içeren bir sosyal ağ uygulaması olan geliştirildi. Nisan 2020'de kullanıma sunuldu.

CLUBHOUSE KİMİN?

2020 yılında yazılım geliştiricileri Alpha Exploration Co. tarafından başlatılan bir sosyal medya uygulamasıdır. Uygulama, COVID-19 salgınının ilk aylarında, özellikle de risk şirketi Andreessen Horowitz'in 12 milyon dolarlık A Serisi yatırımından sonra popülerlik kazandı.

CLUBHOUSE ÖZELLİKLERİ

Clubhouse, çeşitli konularda konuşmalar, talk showlar, müzik, ağ oluşturma, dating, performanslar, politik tartışmalar ve daha fazlasıyla çok çeşitli kulüpler ve sanal odalar sunar. Uygulama aynı zamanda Drake, Kevin Hart ve Tiffany Haddish gibi üyeleri Clubhouse'da sanal sohbetler düzenleyen ünlü kullanıcıları ile tanınır.

CLUBHOUSE HANGİ TELEFONLARDA KULLANILIR?

Uygulama şu an için sadece iPhone cihazlarında kullanılıyor. Ücretsiz olan bu sesli sohbet sosyal ağ uygulaması, Android kullanıcıları için henüz uygun değildir. Ancak ne zaman Android için uygun hale gelir bilinmiyor.

CLUBHOUSE NASIL İNDİRİLİR?

Clubhouse uygulamasını iPhone ya da iPad cihazlara İOS mağazasından indirilir. Kullanıcı olan kişi için bir kullanıcı adı seçilir. Gelen SMS mesajıyla hesap onaylanır.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Moderatör ve dinleyici olarak iki farklı şekilde kullanılan uygulamada ilk olarak ilgi alanı işaretlemesi yapılır. Moderatör olarak kullanmak istenmesi durumunda bir oda oluşturulur. Dinleyici olarak kullanmak istendiğinde, istenilen bir odaya giriş yapılması yeterli. Giriş yapıldığında odada sadece dinleyici olunabiliyor. Konuşmacı yani moderatörün sohbetine dahil olmak için sohbet odası ekranının sağ alt kısmında bulunan el kaldırma düğmesine basarak moderatörden izin alıp sohbete katılma şansı vardır.

CLUBHOUSE DAVETİYESİ NASIL ALINIR, NASIL YOLLANIR?

Bireysel davetiye,

Diğer sosyal medya platformları,

Clubhouse üyesi arkadaşlar.

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan Clubhouse'a bekleme listesine girmeden katılabilmek için uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart.