Delta İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (Δ) Delta İşareti Yapımı

Delta Yunancada dördüncü harftir. Türkçede karşılığı ise bulunmamaktadır. Fakat ülkemizde pek çok alanda kullanılmasından dolayı klavye yardımı ile nasıl oluşturulacağı merak edilmektedir.



Delta İşareti Nasıl Yapılır?



Klavyede bulunmayan fakat sıklıkla kullanılan simgeler Shift, Alt, Alt Gr ve Ctrl tuşları yardımı ile yapılabilir. Klavyede bulunmayan özel semboller ascii tablosu veya karakter eşlem tablosu yardımı ile yapılabilir. Özel bir simge olan delta simgesini ise karakter eşlem tablosu ile oluşturabilirsiniz. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir:



- İlk olarak çalıştır penceresi açılmalıdır. Bunun için Windows + R harflerine aynı anda basarak çalıştır penceresini açabilirsiniz.

- Daha sonra açılan pencereye charmap yazarak karakter eşlem tablosunu açabilirsiniz.

- Delta harfini yazabilmek için gelişmiş görünüm kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.

- Delta harf simgesinin karşılığı Unicode U + 0394 olmaktadır. Bu kod Unicode'a git: 0394 yazan yere bu şekilde yazıp özel karakterlerin olduğu tabloyu bulabilirsiniz.

- Bu alandan seç ve kopyala yaparak delta simgesini istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Kopyalama yapmak için Ctrl + C tuşlarına aynı anda basıp yapıştırmak istediğiniz yere Ctrl + V tuşlarına aynı anda basarak yapıştırabilirsiniz.