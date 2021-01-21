En İyi Telefon Modelleri: 2021'de Çıkması Beklenen En İyi Telefonlar

Telefon modelleri her geçen gün daha da artmaktadır. En iyi telefon modellerini sizler de bu listede bularak inceleyebilir ve bütçenize uygun olan telefon modellerini satın alarak kullanmaya başlayabilirsiniz.



En İyi Telefon Modelleri



1) Xiaomi Redmi 8A

En iyi telefon modelleri arasında Xiaomi Redmi 8A yer almaktadır. 2 GB ram kapasiteye sahip olan bu telefon 32 GB depolama hafızasına sahiptir. Ayrıca uzun süren bir batarya özelliği bulunmaktadır. 5000 mAH amperlik pil kapasitesi vardır. İşletim sistemi Android 9.0 olan bu telefon modeli 6.2 inçlik ekranı bulunmaktadır.



2) Oppo A5s

Çin menşeili olan bir telefondur. Oppo A5s telefonu 2 B ram kapasitesine sahiptir. 4230 mAH kapasitesi ile uzun süre giden bir pil hafızasına sahiptir. Oppo A5s en iyi telefon modelleri arasına gösterilmektedir. 6.2 inçlik kapasitesi bulunmaktadır. Türkiye'de de en fazla satılan telefon modelleri arasında yer almaktadır. Fiyat performans olarak en çok tercih edilen akıllı telefonlar arasında yer almaktadır.



3) Honor 20 Lite

Honor 20 Lite yine en iyi akıllı telefonlar arasında yer almaktadır. 4 GB ram kapasitesine sahip olan bu telefon toplam 128 GB hafızaya sahiptir. Bu telefon modeli Huawei P30 serisine son derecede yakındır. Orta segment olarak alınabilecek en iyi akıllı telefonlar arasındadır.



4) Huawei P40 Lite

Bir Çin menşeili telefon olan Huawei P40 lite telefonu ülkemizde de en fazla tercih edilen telefonlardan bir tanesidir. Huawei P40 lite telefonu 6 GB ram kapasitesine sahiptir. Ön kamerası 48 MP olan bu telefon arka kamerası ise 16 MP olarak belirlenmiştir. Telefonda Android 10.0 işletim sistemine sahiptir. En ucuz akıllı telefonlardan olan Huawei P40 lite telefonu tasarımı açısından da çok güzel bir telefondur.



5) Samsung Galaxy A51

Samsung galaxy a51 telefonu 6.5 inçlik ekrana sahiptir. Arka kamerası ise 48 MP olan bu telefon en iyi akıllı telefonlardan biri olarak gösterilir. Telefon Android 10 sistemi ile gelmektedir. Siyah beyaz mavi pembe modelleri iel bilinen Smasung'un en güzel amiral gemilerinden biri olarak bilinir. Amoled ekrana sahip olan Samsung Galaxy A51 telefonu 4000 mAH pil kapasitesine sahiptir. 2020 yılında da en fazla tercih edilen telefon modellerinden bir tanesi olmuştur.



6) Iphone SE

Iphone'un en iyi akıllı telefonlarından olan Iphone SE telefonu 3 GB rami bulunmaktadır. Telefon toplam 148 gramdan oluşmaktadır. IOS 14 olan bir telefon olan Iphone SE telefonu arka kamerası 12 MP olarak belirlenmiştir. Telefonun 64 GB hafızası bulunmaktadır. Apple telefonlarının en hızlı amiral gemilerinden olan Iphone SE yüksek performans isteyen kullanıcılara özel olan bir telefondur. Orta segment telefonlardan biri olarak bilinmektedir.



2021'de Çıkması Beklenen En İyi Telefonlar



1) OnePlus 9 Pro

2021 yılında en çok beklenen telefonlardan birisi de bu telefondur. Fiyat performans olarak en çok tercih edilen OnePlus 9 pro telefonu 6.7 inçlik bir ekrana sahiptir. Samsung'un Galaxy S21 telefon tasarımına benzer bir tasarıma sahiptir.



2) Oppo Find X3 Pro

Oppo telefonları ülkemizde oldukça fazla tercih edilmektedir. Yeni çıkması beklenen telefonlardan olan Oppo Find X3 Pro telefonu 12 GB rame sahip olan bir telefondur. Amoled ekran olan bu telefon hızı ile dikkat çekmektedir. Aynı zamanda pek çok yönden diğer telefonlardan daha iyi özelliklere sahiptir.