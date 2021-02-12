Google Hangouts tamamen gidiyor yerine yenisi geliyor

Google Hangouts gidiyor Google Chat geliyor. Google Chat, beta testlerinde olduğu 9to5Google tarafından bildirildi. Google'ın, Google Plus ve YouTube ile Hangouts'tan oluşacak entegre bir sosyal medya ağını oluşturmak istediği zaten bir süredir biliniyor. Ancak işler istendiği gibi gitmedi ve bu iki hizmet kapatıldı.

Çalışmalar sürüyor, beta testleri yakında başlıyor

Tutmadığı gerekçesiyle Google Plus kullanımdan kaldırılmıştı. YouTube dışında hiçbirinin başarılı olamadığının farkında olan Google, şimdi de Google Chat üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Google Chat yakın zamanda kullanıma sunulamayacak. Yine de bu yeni mesajlaşma hizmetinin kullanıcıların karşısına ‘beta testi’ olarak kısa süre içende çıkacağı belirtiliyor.

Google'ın defalarca anlattığı şekilde, bu beta döneminin amacı, Hangouts nihayet kapandığında, Chat'in Google'ın birincil mesajlaşma uygulaması görevini üstlenmeye tamamen hazır olmasını sağlamak. Tam geçiş için kullanıcıların bu yılın sonlarını beklemesi gerekiyor.