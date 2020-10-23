

Yeryüzündeki tüm güzellikleri hiç sorunsuz ve cam gibi görmemizi sağlayan bir organ olan göz ile ilgili olarak yapılan teknolojik araştırmalar sonucunda insan vücudunun günümüz teknolojisinden çok daha fazla ilerde olduğu gözlemlenmiştir.



İnsan Gözü Kaç Megapiksel Bir Fotoğraf Makinesine Denk Gelir?



Göz çok küçük açılarla anlık olarak hareket eder ve beyin ile birlikte gözün retinasında bulunan foto-alıcılar sebebi ile bir makinada olabilecek çözünürlükten çok daha fazla yüksek bir çözünürlükte veriler elde edilir. Eşdeğer megapiksel değerler, insan gözünün bir manzarayı ya da kadrajı ne kadar netlikte görmüş olduğunu açıklayan bir bilimsel veridir.



Bir örnek açıklanacak olursa eğer insan gözünü piksellerinin rakamı 90 a 90 derecelik bir açıda yani normal insan gözü açısında bir görüntünün var olduğu kabul edilirse eğer, bu durumda piksel sayıları ortalama bir göz için;



90 derece * 60 arc - dakika / dereceden 324,000,000 piksel yani 324 megapikseldir.



Gerçekte her an bu kadar çok çözünürlük elde edilmez fakat gözler bir manzarada istenilen tüm detayları görmek için sürekli istenilen detayların etrafında hareket eder. Fakat insan gözü, bu açıdan çok fazla bir açı görerek 180 dereceye yakın olur. Daha küçük düşünerek 120 derecelik bir açı ile insan gözünün bakabildiği varsayılsa bile 576 megapiksel verisi elde edilir.