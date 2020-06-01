İş ve müziği bir arada isteyenler için kulaklık devrimi!

Logitech’in ses uzmanlığıyla tasarlanan kablosuz Zone Wireless Serisi, üstün ses kalitesiyle kullanıcıların konferans konuşmaları yapmasına veya müzik dinlemesine olanak sağlıyor. Tek tuşla işler hale getirilebilen Active Noise Cancellation (ANC) özelliğiyle gürültülü ortamlarda dikkat dağıtan sesleri engelleyerek rahat bir çalışma ortamı yaratan ilk UC sertifikalı kulaklık olan Zone Wireless, kablosuz şarj imkanı da sağlıyor.



15 SAAT KONUŞMA SÜRESİ



Active Noise Cancellation özelliğiyle Zone Wireless, arka plandaki seslerin derecesi ne olursa olsun engelliyor ve odaklanarak çalışabilmek için uygun ortamı yaratıyor. Yumuşak suni deriden yapılmış kulaklık yastıkları ve silikon kafa bandı desteğiyle Zone Wireless Serisi, tüm gün rahatça kullanıma uygun. 15 saat konuşma ve müzik dinleme kapasitesine sahip kulaklıklar, 30 metrelik kullanım mesafesine sahip. Berrak bir konuşma deneyimi için ayrıca Active Noise Cancelling özelliği bulunan bir de mikrofonu bulunuyor.

Açık ofis tarzı çalışma sistemi için geliştirilen Zone Wireless Serisi kulaklıklar, Easy-Switch teknolojisiyle Bluetooth ve Bluetooth alıcı üzerinden kolayca akıllı telefona ve bilgisayara bağlanabiliyor. Logitech Tune’a bağlanıldığında, kullanıcılar uygulamayı kullanarak, kulaklığı sessize alabiliyor, ANC teknolojisini devreye sokabiliyor, ses ayarlarını yapabiliyor, bass tonunu kendi zevkine göre ayarlayabiliyor ve aynı zamanda ürün güncellemelerini yapabiliyor.



BASİT KULLANIM ÖNE ÇIKARIYOR



The Zone Wireless ara yüzünün kullanımı konuşma esnasında ya da müzik dinlerken bile son derece basit. Çağrı cevaplamak / reddetmek veya müziği başlatmak / durdurmak için basitçe kulaklığın merkezinde yer alan ana tuş kullanılıyor. Ayrıca kullanıcılar mikrofonu yukarıya kaldırarak da kulaklığı rahatça sessize alabiliyor. Bir iş gününün sonunda Qi kablosuz şarj cihazına yerleştirilen veya USB kabloyla şark edilebilen Zone Wireless, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak yerden de tasarruf sağlıyor.



Skype tarafından sertifikalandırılan ve Microsoft Teams’den onay alan Zone Wireless Serisi, mükemmel kullanıcı deneyimi için Google Cloud, Zoom, Fuze, Unify, TrueConf ve StarLeaf ile iş birliği yapıyor. Zone Wireless Serisi ayrıca Cisco WebEx, Cisco Jabber, and Go-To-Meeting gibi popüler konferans ve ses uygulamalarını da destekliyor.