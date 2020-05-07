Riot Games ve Nimo TV’den yayın ortaklığı anlaşması yaptı!

Riot Games, Türkiye’nin en büyük espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) yayınları için, tamamen oyun severlere yönelik bir eğlence platformu olan Nimo TV ile yeni bir ortaklık kurdu. Çin'in en popüler oyun yayıncılığı platformu olan HUYA şirketi çatısı altında bulunan Nimo TV, büyük ve aktif bir yayıncılık topluluğuna sahip. HUYA'nın oyun yayıncılığındaki başarısını farklı mecralara da taşıyan platform, yetenek gösterileri, animeler ve açık hava aktiviteleri gibi diğer eğlence türlerinde de içerikler sunuyor.

Hayata geçirilen iş birliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul:



"Taraftarlarımızla birlikte büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, VFŞL’yi hayranlarımıza sunacak yeni platformlar ve dağıtım kanalları ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. En iyi yayıncılar ve takımların yanı sıra espor ve etkinliklere dair harika içerikleri kitlemizle buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Nimo TV Türkiye Ülke Müdürü Jay ChengJie ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Nimo TV'nin 2020 VFŞL Sezonu'nun ana ortağı olmasından mutluluk duyuyoruz. Nimo TV, Riot Games'le birlikte League of Legends severlere kaliteli bir izleyici deneyimi sunmayı hedefliyor.”