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    08.06.2020 - 14:50 |

    Apex Legends sistem gereksinimleri

    EA Games tarafından 4 Şubat 2019'da yayınlanan Apes Legends, hangi bilgisayarlarda rahat bir şekilde oynanır? Apex Legends sistem gereksinimleri neler? Apex legends, kaç GB? Tüm bu soruların cevabı burada...

    Apex Legends sistem gereksinimleri

    EA Games tarafından piyasaya sunulan 4 Şubat 2019'da piyasaya sunulan Apex Legendssistem gereksinimleri neler? Apex Legends, kaç GB? Tüm bu soruların cevabı burada...

    EA Games tarafından ücretsiz oynama imkanı sunulan Apex Legends çıktığı an itibariyle PUBG'nin en büyük rakiplerinden biri olmayı başardı. Bir çok oyunseverin beğendiği yapım PUBG'ye oranla daha düşük sistem gereksinimine sahip. Sevilen oyun bilgisayarlarda 20.52 GB yer kaplıyor. Save dosyalarını ve güncellemeleri de düşünecek olursak, bilgisayarınızda en az 25 GB'lık alanın boş olduğundan emin olun.

    Apex Legends sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri;

    İşletim Sistemi:  64-bit Windows 7

    CPU:  Intel Core i3-6300 3.8 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

    RAM: 6GB

    EKRAN KARTI:  NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730

    EKRAN KARTI RAM:  1 GB

    SABİT SÜRÜCÜ:  Minimum 22 GB boş alan

    Önerilen sistem gereksinimleri;

    İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

    CPU:  Intel i5 3570K veya eşdeğeri

    RAM:  8GB

    GPU:  Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290

    GPU RAM:  8 GB

    SABİT SÜRÜCÜ:  Minimum 22 GB boş alan

      Tramvayda ilginç görüntü! Zumba yaptıİstanbul'da Emine Ercandoğdu isimli kadın boş bulduğu tramvayda zumba yaptı. Genç kadının müzik eşliğinde tramvayda dans ettiği o anlar kameraya yansıdı.
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