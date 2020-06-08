EA Games tarafından piyasaya sunulan 4 Şubat 2019'da piyasaya sunulan Apex Legends, sistem gereksinimleri neler? Apex Legends, kaç GB? Tüm bu soruların cevabı burada...

EA Games tarafından ücretsiz oynama imkanı sunulan Apex Legends çıktığı an itibariyle PUBG'nin en büyük rakiplerinden biri olmayı başardı. Bir çok oyunseverin beğendiği yapım PUBG'ye oranla daha düşük sistem gereksinimine sahip. Sevilen oyun bilgisayarlarda 20.52 GB yer kaplıyor. Save dosyalarını ve güncellemeleri de düşünecek olursak, bilgisayarınızda en az 25 GB'lık alanın boş olduğundan emin olun.

Apex Legends sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

CPU: Intel Core i3-6300 3.8 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

RAM: 6GB

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730

EKRAN KARTI RAM: 1 GB

SABİT SÜRÜCÜ: Minimum 22 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

CPU: Intel i5 3570K veya eşdeğeri

RAM: 8GB



GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290

GPU RAM: 8 GB

SABİT SÜRÜCÜ: Minimum 22 GB boş alan