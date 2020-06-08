Apex Legends sistem gereksinimleri
EA Games tarafından 4 Şubat 2019'da yayınlanan Apes Legends, hangi bilgisayarlarda rahat bir şekilde oynanır? Apex Legends sistem gereksinimleri neler? Apex legends, kaç GB? Tüm bu soruların cevabı burada...
EA Games tarafından piyasaya sunulan 4 Şubat 2019'da piyasaya sunulan Apex Legends, sistem gereksinimleri neler? Apex Legends, kaç GB? Tüm bu soruların cevabı burada...
EA Games tarafından ücretsiz oynama imkanı sunulan Apex Legends çıktığı an itibariyle PUBG'nin en büyük rakiplerinden biri olmayı başardı. Bir çok oyunseverin beğendiği yapım PUBG'ye oranla daha düşük sistem gereksinimine sahip. Sevilen oyun bilgisayarlarda 20.52 GB yer kaplıyor. Save dosyalarını ve güncellemeleri de düşünecek olursak, bilgisayarınızda en az 25 GB'lık alanın boş olduğundan emin olun.
Apex Legends sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri;
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
CPU: Intel Core i3-6300 3.8 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
RAM: 6GB
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730
EKRAN KARTI RAM: 1 GB
SABİT SÜRÜCÜ: Minimum 22 GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri;
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
CPU: Intel i5 3570K veya eşdeğeri
RAM: 8GB
GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
GPU RAM: 8 GB
SABİT SÜRÜCÜ: Minimum 22 GB boş alan