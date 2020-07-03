Battlefield 1 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 1 için minimum PC gereksinimleri
Battlefield 1, oyunseverlerin en çok sevdiği savaş oyunlarından oyunlardan olma özelliğini taşıyor. Peki görsel efektlerle de desteklenen Battlefield 1 için sistem gereksinimleri neler? işte Battlefield 1 için minimum PC gereksinimleri ile birlikte tüm bilinmesi gerekenler...
I. Dünya Savaşı'nı bilgisayarlara taşıyan oyun Battlefield 1 FPS oyunu olma özelliği taşıyor. Silah, asker ve görsel temalarla birlikte I. Dünya Savaşı'nın ortasına daldığınız oyunun Oyunda Akın (Rush), Fetih (Conquest), Takım Ölüm Karşılaşması (Team Deathmatch), Üstünlük (Domination) ve Savaş Güvercinleri haritalarında kıyasıya savaşa girebiliyorsunuz. Peki Battlefield 1 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 1 için minimum PC gereksinimleri hakkında bilinmesi gereken detaylar:
Battlefield 1 PC sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
İşlemci (AMD): AMD FX-6350
İşlemci (Intel): Core i5 6600K
Bellek: 8GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2GB
DirectX: 11.0
Boş Disk Alanı: 50GB
Battlefield 1 PC Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith
İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi
Bellek: 16GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
DirectX: 11.1
Boş Disk Alanı: 50GB