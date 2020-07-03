I. Dünya Savaşı'nı bilgisayarlara taşıyan oyun Battlefield 1 FPS oyunu olma özelliği taşıyor. Silah, asker ve görsel temalarla birlikte I. Dünya Savaşı'nın ortasına daldığınız oyunun Oyunda Akın (Rush), Fetih (Conquest), Takım Ölüm Karşılaşması (Team Deathmatch), Üstünlük (Domination) ve Savaş Güvercinleri haritalarında kıyasıya savaşa girebiliyorsunuz. Peki Battlefield 1 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 1 için minimum PC gereksinimleri hakkında bilinmesi gereken detaylar:

Battlefield 1 PC sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci (AMD): AMD FX-6350

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0

Boş Disk Alanı: 50GB

Battlefield 1 PC Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü

İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB

Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3GB

DirectX: 11.1

Boş Disk Alanı: 50GB