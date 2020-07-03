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    HaberlerOyun Haberleri Battlefield 1 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 1 için minimum PC gereksinimleri
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    03.07.2020 - 17:16 |

    Battlefield 1 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 1 için minimum PC gereksinimleri

    Battlefield 1, oyunseverlerin en çok sevdiği savaş oyunlarından oyunlardan olma özelliğini taşıyor. Peki görsel efektlerle de desteklenen Battlefield 1 için sistem gereksinimleri neler? işte Battlefield 1 için minimum PC gereksinimleri ile birlikte tüm bilinmesi gerekenler...

    Battlefield 1 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 1 için minimum PC gereksinimleri

    I. Dünya Savaşı'nı bilgisayarlara taşıyan oyun Battlefield 1 FPS oyunu olma özelliği taşıyor. Silah, asker ve görsel temalarla birlikte I. Dünya Savaşı'nın ortasına daldığınız oyunun Oyunda Akın (Rush), Fetih (Conquest), Takım Ölüm Karşılaşması (Team Deathmatch), Üstünlük (Domination) ve Savaş Güvercinleri haritalarında kıyasıya savaşa girebiliyorsunuz. Peki Battlefield 1 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 1 için minimum PC gereksinimleri hakkında bilinmesi gereken detaylar: 

    Battlefield 1 PC sistem gereksinimleri

    Minimum Sistem Gereksinimleri:

    İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
    İşlemci (AMD): AMD FX-6350
    İşlemci (Intel): Core i5 6600K
    Bellek: 8GB RAM
    Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
    Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2GB
    DirectX: 11.0 
    Boş Disk Alanı: 50GB

    Battlefield 1 PC Önerilen Sistem Gereksinimleri:

    İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
    İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith
    İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi
    Bellek: 16GB RAM
    Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
    Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
    DirectX: 11.1
    Boş Disk Alanı: 50GB

    Uluabat Gölü'nde yılan tedirginliği yaşanıyorGeçtiğimiz günlerde İznik Gölü'nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı.
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