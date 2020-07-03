03.07.2020 - 17:04 |
FIFA 17 sistem gereksinimleri neler? FIFA 2017 minimum PC özellikleri neler?
Futbol severlerin tutukunu olduğu EA Sports'un oyunu FIFA 2017 sistem gereksinimleri neler? Peki 2017 oynamak için bilgisayarınızdaki minimum PC özellikleri neler olmalı? Tüm detaylar haberimizde...
Rakiplerinin de ciddi atılımlar yaptığı 2017 yılında EA Sports tarafından bir yenisi geliştirilen FIFA 2017 farklı bir çok özelliğiyle piyasaya sürülmüştü. Peki FIFA 17 sistem gereksinimleri neler? FIFA 2017 minimum PC özellikleri neler? İşte yanıtı:
FIFA 17 Minimum PC Özellikleri
- İşlemci: Core i3-550 3.2GHz veya AMD Phenom II X3 715
- Ekran Kartı: GeForce GT 640 v3 veya Radeon R7 250 v2 2GB
- RAM: 4 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
- Sabit Disk Alanı: 16 GB
FIFA 17 Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşlemci: Core i5-2550K 3.4GHz veya AMD FX 8120
- Ekran Kartı: GeForce GTX 570 ve AMD Radeon 6970
- RAM: 8 GB
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit
- Sabit Disk Alanı: 16 GB