Rakiplerinin de ciddi atılımlar yaptığı 2017 yılında EA Sports tarafından bir yenisi geliştirilen FIFA 2017 farklı bir çok özelliğiyle piyasaya sürülmüştü. Peki FIFA 17 sistem gereksinimleri neler? FIFA 2017 minimum PC özellikleri neler? İşte yanıtı:

FIFA 17 Minimum PC Özellikleri

İşlemci: Core i3-550 3.2GHz veya AMD Phenom II X3 715

Core i3-550 3.2GHz veya AMD Phenom II X3 715 Ekran Kartı: GeForce GT 640 v3 veya Radeon R7 250 v2 2GB

GeForce GT 640 v3 veya Radeon R7 250 v2 2GB RAM: 4 GB

4 GB İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit

Windows 7 64 Bit Sabit Disk Alanı: 16 GB

FIFA 17 Önerilen sistem gereksinimleri: