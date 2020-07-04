Mafia 2 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 2 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?

Empire Bay şehrinde 1940-1950 yılları arasında geçen Mafia 2 oyununun PC gereksinimleri neler? İşte detaylar...
Mafia 2 Sistem Gereksinimleri
Minimum
İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 veya sonrası) / Windows Vista / Windows 7
İşlemci: Pentium D 3Ghz veya AMD Athlon 64 X2 3600+ (Dual core) ya da üzeri
Hafıza: 1.5 GB RAM Bellek
Depolama: 8 GB
Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600 / ATI HD2600 Pro veya daha iyisi
Ses kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
Önerilen
İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 veya üzeri) / Windows Vista / Windows 7
İşlemci: 2.4 GHz Quad Core
RAM: 2GB
Depolama: 10 GB
Ekran Kartı: nVidia GeForce 9800 GTX / ATI Radeon HD 3870 veya daha iyisi
Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı