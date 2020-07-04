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    HaberlerOyun Haberleri Mafia 2 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 2 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?
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    04.07.2020 - 10:29 |

    Mafia 2 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 2 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?

    Hangar 13 ve D3T ortaklığı ile ortaya çıkan Mafia 2, hangi PC özelliklerine ihtiyaç duyuyor? Mafia 2 sistem gereksinimleri neler?

    Mafia 2 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 2 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?

    Empire Bay şehrinde 1940-1950 yılları arasında geçen Mafia 2 oyununun PC gereksinimleri neler? İşte detaylar...

    Mafia 2 Sistem Gereksinimleri

    Minimum

    İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 veya sonrası) / Windows Vista / Windows 7

    İşlemci: Pentium D 3Ghz veya AMD Athlon 64 X2 3600+ (Dual core) ya da üzeri

    Hafıza: 1.5 GB RAM Bellek

    Depolama: 8 GB

    Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600 / ATI HD2600 Pro veya daha iyisi

    Ses kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

    Önerilen

    İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 veya üzeri) / Windows Vista / Windows 7

    İşlemci: 2.4 GHz Quad Core

    RAM: 2GB

    Depolama: 10 GB

    Ekran Kartı: nVidia GeForce 9800 GTX / ATI Radeon HD 3870 veya daha iyisi

    Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

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