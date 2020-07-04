Mafia 2 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 2 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?

Empire Bay şehrinde 1940-1950 yılları arasında geçen Mafia 2 oyununun PC gereksinimleri neler? İşte detaylar...



Mafia 2 Sistem Gereksinimleri



Minimum



İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 veya sonrası) / Windows Vista / Windows 7

İşlemci: Pentium D 3Ghz veya AMD Athlon 64 X2 3600+ (Dual core) ya da üzeri

Hafıza: 1.5 GB RAM Bellek

Depolama: 8 GB

Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600 / ATI HD2600 Pro veya daha iyisi

Ses kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen



İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 veya üzeri) / Windows Vista / Windows 7

İşlemci: 2.4 GHz Quad Core

RAM: 2GB

Depolama: 10 GB

Ekran Kartı: nVidia GeForce 9800 GTX / ATI Radeon HD 3870 veya daha iyisi

Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı