Sea Of Thieves Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

3 Haziran 2020 tarihinde çıkan Sea Of Thieves çok sayıda kişi tarafından indirildi. Tabi ki de indirildikten sonra sistem gereksinimleri de bazıları tarafından karşılanmadı. Bu yüzden indirme işlemi yapmadan önce sistem gereksinimlerinin kontrol edilmesi gerekir. İşte Sea Of Thieves sistem gereksinimleri şu şekildedir.

Windows 10 işletim sistemi 64 bit

Intel Q9450 2.6GHz ya da AMD Phenom II X6 3.3 GHz işlemci

4 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 650 ya da AMD Radeon 7750 ekran kartı

Tüm bu minimum gereksinimler karşılandığında Sea Of Thieves sorunsuz bir şekilde oynanabilir.

Sea Of Thieves GB Olarak Boyutu Ve Özellikleri Nelerdir?

Sea Of Thieves genelde son zamanlarda çıkan aksiyon ve macera oyunlarından boyut olarak daha azdır. Sistemde kaplayacağı yer bakımından 30 GB belirlenmiştir. Fakat bazen ek güncellemeler de bu oyuna dahil edilebilir. Bu yüzden de Sea Of Thieves oynamak için en az 50 GB boş belleğe ihtiyaç duyulabilir. 50 GB boş bellek ile Sea Of Thieves sorunsuz bir şekilde oynanabilir.