Türkiye'nin ilk kurumsal E-Spor ligi CEL'i Meriç Eryürek ile konuştuk!

Batuhan Dönertaş / Özel

batuhan.donertas@milliyet.com.tr

E-spor ve dijital oyun duayenlerinden biri olan aynı zamanda Vardiya Ajans Başkanı, BAÜ Öğretim Görevlisi ve CEL proje yaratıcılarından Meriç Eryürek ile yeni kurumsal e-spor ligi CEL hakkında bilinmesi gerekenleri konuştuk. Keyifli okumalar...

Dünya genelinde yaşanan pandemiden sonra bu zamanı nasıl geçiriyorsunuz? Hayatınıza yeni alışkanlıklar dahil oldu mu?

Meriç Eryürek: Biz oyuncular eve kapanmayı çok severiz. Zamanı elbette oyun bilgisayarımın ve konsollarımın başında geçirdim. İş yüzünden sürekli yolculuk ettiğimden, yanımda dizüstü oyun bilgisayarı taşıyorum, ama aylar sonra evdeki masaüstü bilgisayarda ve büyük ekranda oynamak harika oldu. Valorant, Lord of the Rings Online, Conan Exiles, Beat Saber oynadım günlerce.

Yeni alışkanlık, evet. Oğlumla Terratech oynamaya başladık. Kendi kara ve hava araçlarınızı, üretim tesislerinizi yarattığınız, fizik kurallarına bağlı bir oyun. Yıllardır büyüyüp benimle online oynayabilmesini bekliyordum. Yeni alışkanlığım bu oldu.

Korona virüsle birlikte geçirdiğimiz bu 3-4 aylık süreç Türkiye’deki oyun sektörünü nasıl değiştirdi?

Meriç Eryürek: Sektör inanılmaz büyüdü. Satışlarda %10-12, oyun sürelerinde %30-32 artış oldu. Hep söylerim, oyunlar yeni Hollywood’dur. İnsanlar filmlerle, dizilerle biraz vakit geçirip oyunlara döndüler. Ve orada kaldılar. Oyunlarla birlikte, oyun yayıncıları da patlama yaşadılar.

Geçtiğimiz hafta Sony PlayStation 5 oyunlarını tanıttı. Gördüğümüz kadarı ile tam olarak yeni nesil oyunlara biraz daha zaman var gibi, sizin görüşleriniz neler? Oyunları sevdiniz mi ve PlayStation 5 konusunda ne zaman çıkacağına dair tahmininiz var mı?

Meriç Eryürek: Bence çıkış tarihi Şubat-Nisan arasıdır, ki duyurular da bunu gösteriyor. Yeni nesil oyunlar konusunda tam olarak aynı fikirde değilim, aslında sunumda gördüğümüz oyunlar yeni nesil, sadece geri planda teknolojiyi görmek için artık biraz daha eğitimli göze ihtiyaç var. Ratchet & Clank’in yeni versiyonu mesela, inanılmaz yeniliklerle geliyor.

Oyunları sevdim mi, elbette. İtiraf ediyorum, benim tarzım değiller, ben oyuncularla oyuncuların karşı karşıya geldiği oyunları tercih ediyorum, ama hepsi sanat eseri artık.

Yeni kurumsal e-spor ligi kuruyorsunuz. Bizleri nelerin beklediğine dair bu ligden bahseder misiniz?

Meriç Eryürek: Yalnızca bir espor ligi değil aslında. İki paketten oluşan bir sistem. Firmalar, markalar ve yöneticilerle görüşmelerimizde bazı gözlemlerimiz oldu. Firmalar ve markalar X, Y, Z ve Kristal kuşak tüketicileri tanımıyor. Bu kuşakların iletişim yollarını ve kanallarını kullanmayı henüz bilmiyorlar. Ve hep üçüncü partilere, ajanslara ihtiyaç duyuyorlar.

Ve firmalar, yeni kuşaklardan gelen yönetici ve çalışanlarını da anlamak istiyor. Bu kuşakların dinamikleri, yaşam felsefeleri ve tarzları ne, neden online yaşıyorlar, neden oyun oynuyorlar. Karşılaştığımız en yaygın şikayetlerden biri, üst kademe ile orta ve alt kademe arasındaki yaş, dolayısıyla dijital bakış açısı farkı yüzünden yöneticilerin astlarını pek anlamamaları.

Biz de iki paket yarattık. Birincisi, oyun ve esporla kurumsal eğitim. Firma çalışanlarından takımlar kuruyoruz, bu takımları uzman espor koçu, profesyonel espor oyuncusu, profesyonel kurumsal eğitim uzmanı ve akademisyenlerden oluşan bir ekiple, oyun ve esporla eğitiyoruz. Takım çalışması, liderlik, kaynak yönetimi, risk analizi, kriz yönetimi gibi birçok başlık altında, oyun ve esporu model alarak eğitim veriyoruz. Ve eğitimler sırasında yöneticiler yeni kuşakları, oyun ve spor dünyasını ve pazarını da öğreniyor, kendi çalışmaları, tüketicileri ve dünyayla yeni iletişim yollarını keşfediyor.

Sonra, bu takımları CEL Corporate Esports League - Kurumsal Espor Ligi’nde buluşturuyoruz. İlk hedef elnbette eğlence ve kişisel gelişim. Takımlar haftalık karşılaşmalarda ve networking party’lerde bir araya gelip kendi ağlarını genişletiyor ve firmalar arasında sinerji de yakalıyor. Dolayısıyla çıktısı çok olan ve çok da eğlenceli bir proje CEL.

Yeni e-spor ligi fikri nasıl ortaya atıldı?

Meriç Eryürek: Eğitim fikri her zaman vardı. Kurumsal espor ligi fikri de bir toplantı masasında, başarılı spor geçmişi de olan bir yönetici dostumuzun “bir elektronik lig olsa nasıl olur” sorusundan doğdu. Ve CEL doğdu.

Yaşanan pandemi bu fikri ne derecede etkiledi?

Meriç Eryürek: CEL Oyun ve Esporla Kurumsal Eğitim Programı ve CEL Kurumsal Espor Ligi, gerçek hayatta düzenlenecek, fiziksel etkinliklerdi. Pandemi bize bir şey kattı. Sistemi online’a taşıdık. Şimdi hem sanal hem reel bir sistem. Dolayısıyla farklı şehirlerde, ülkelerde bulunan firmaları da dahil edebiliyoruz artık.

Bir de sürprizimiz var, benim de ders vermekten gurur duyduğum ve keyif aldığım, oyun geliştirme konusunda bölgemizde standardı belirleyen, Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri de iş ortağımız olacak.

Ne zaman başlayacak ve katılım için neler yapmak gerekiyor?

Meriç Eryürek: Başladı. Bizi arayın? Veya internet sitemize uğrayın.

Meriç Eryürek’in zihninde oluşan bu yeni lig fikrinin uzandığı yer neresi? Yani ne kadar büyüyebilir, ilerisi için düşünülen şeyler neler?

Meriç Eryürek: Şimdilik söylemek doğru olmaz. Türkiye’nin dijital dünyadaki en büyük açılımlarından biri bu lig olabilir. Yeterli desteği alabilirsek Türkiye’nin oyun ve espor sektöründe, turizminde dünya lideri olmasını sağlayacak biri yere götürebiliriz bu işi ekimizle birlikte. Ekibim olmadan fikir olarak kalır, çünkü işin doğrusu fikirlerimin hepsi ekibim ve iş ortaklarımız olmasa fikir olarak kalırlardı. İşi başaran asıl onlar.