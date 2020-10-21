Pi Sembolü İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (Π) Pi Sembolü Yapımı

Pi sayısının yapımı için klavyede direk bir kısa yol tuşu bulunmuyor. Bu yüzden yapımı için birden fazla tuş birleşimini kullanmamız gerekir. Bunun yeterli olmadığı durumlarda veya desteklenmediği durumlarda farklı yöntemler kullanılabilir. Pi (π) işaretinin yapımı oldukça kolaydır. Kullanılan bazı alanların karakter ekleme bölümü var olduğundan kısa yol aramaya gerek kalmaz.



Bilgisayar Klavyesi İle (π) Pi Sembolü Yapımı



Bilgisayar klavyesi ile pi (π) işaretinin yapımı için alt + 227 tuşlaması kullanılıyor. Bu tuşlamayı yaparken boşluk tuşunun sol tarafındaki alt tuşunu ve klavyenin sağ tarafındaki rakamlardan 227 rakamlarını kullanıyoruz. Tuşlama bittikten sonra alt tuşunu bıraktığınız pi sembolünü görüyor olmalısınız. Eğer bu seçenek kullanıldığında pi (π) sembolüne erişemiyorsanız bilgisayarın karakter eşlem tablosunu kullanabilirsiniz.



Karakter eşlem tablosunu erişim sağlamak için başlat çubuğundaki arama bölümüne karakter eşlem yazın çıkan sonuçtan karakter eşlem tablosunu açın. Daha sonra tablodaki yazı karakterini Calibri olarak değiştirin. Daha sonrasında tablonun alt kısmında bulunan unicode bölümde unicode git alanına 03C0 kodunu yazın. Pi (π) sembolünün tablonun ilk satırının en başında yer aldığını göreceksiniz.