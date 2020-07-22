Sd Kart Biçimlendirme Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

SD kartın biçimlendirme, var olan bütün verilerin silinmesi, SD karta yeniden bir dosya sistemi atanması ve biriktirme cihazının bilgileri depolamaya hazır duruma getirilmesidir.



SD KART BİÇİMLENDİRME HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Cep telefonu, bilgisayar ve genellikle dijital kameralarda kullanılan SD kartların bozulması çok sinir bozucu olabilmektedir. SD kartı birçok sefer yeniden takılsa da kartın görülmediğinden veya kartın takıldığı konusunda herhangi bir belirti bulunmadığından emin olabilirsiniz. SD kartları donanımdan zarar görmediği sürece hasarlı olduğu düşünülen SD kartlarındaki bilgilere erişim şansı bulunmaktadır.



Kimi zaman bozuk olduğunu düşünülen bellek kartının kilidi açılabilmektedir. Tüm SD kartlarının güvenlik sebebiyle bir kilit mekanizması bulunur. SD kartlar kayba karşı korumak için kilitlenebilir. Hafıza kartının içindeki bilgiler okunabilir fakat üzerinde yazma veya silme işlemi yapmak mümkün değildir. Kilitli bir bellek karttaki bilgiler sadece okunur olarak açılır ve sadece değişik bir ortama kaydedilebilir. SD kartına yazmada bir problem olduğu zaman kartın kilidini kontrol etmek faydalıdır.



Sorunu Gidermek İçin Öneriler



SD kart biçimlendirme hatası aldığınızda sorunu düzeltmek için;

Recuva: Recuva uygulamasının ücretsiz sürümü bilgi kurtarmaya izin verir. Burada kaydedilmek istenen veri türü ve sürücü adı vb. bilgiler tanımlanır ve işlem çok kısa süre içinde başlar.

EaseUS Veri Kurtarma: Android, MacOS ve Windows ortamları için çözümler sunan EaseUS Partition Master’ın ücretsiz sürümü belirli bir miktar veri kurtarma özelliği bulunurken, ücretliyken sınırsız bilgi kurtarma imkânı sunmaktadır. Uygulamayı açtıktan sonra SD kartınızı bulup biçimlendirmek istenen disk kısmına sağ tıklayarak biçimlendirme seçeneğini seçebilirsiniz. Seçilmiş olan disk kısmına yeni bir dosya sistemi, küme boyutu ve bölüm etiketi ayarlayarak tamam butonuna tıklayın. Açılan pencerede tekrar tamam seçeneğine tıklayın. İşlemi yürüt seçeneğine tıklatın ve ardından uygula butonuna tıklayarak SD kartı biçimlendirin.