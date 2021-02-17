Sonos kendi kulaklık modelini geliştiriyor: Nasıl görünecek?

Sonos'un uzun bir süredir kendi kulaklık modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Buna ek olarak şirketin yeni kulaklık modeli için eski alınan patentlerin de devreye gireceği ve bu sayede kulaklığın şekilleneceği söyleniyor.

Sonos imzalı kulaklık için tasarım çizimleri ortaya çıktı

Kulaklığın USB C bağlantısına sahip olduğu ve bu noktada 3.5 mm'lik jak çıkışının olduğu görülüyor. Aynı zamanda tasarıma dahil edilen fiziksel düğmeler şarkıların kontrolünü sağlayacak. Buna ek olarak Sonos'un dokunmatik kontroller için de bir çalışma yaptığı da aktarılıyor.

Alman Patent Ofisi tarafından çizimleri paylaşılan kulaklığın tasarımı 'çok da anlaşılmıyor' yine de fikir vermesi açısından oldukça önemli. The Verge tarafından basına servis edilen çizimlere ek olarak bu yeni kulaklık modelinde yanı zamanda Sonos markalı hoparlörlerden müzikleri aktarmanın mümkün olacağı belirtiliyor.

FCC dosyasında da görüldüğü üzere, Sonos'un önümüzdeki ay daha küçük bir Bluetooth hoparlörü duyurması bekleniyor. Öte yandan bu tanıtım ile kulaklıklar hakkında detaylar ortaya çıkabilir.