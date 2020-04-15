Sony Xperia 1 II'nin çıkış tarihi açıklandı!

Sony tarafındaki yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olması beklenen Xperia 1 II'nin çıkış tarihi açıklandı. Sony Xperia 1 II, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve Snapdragon 865 ile gelecek. Telefona gücünü verecek olan Snapdragon 865, sekiz çekirdekli bir yapıya sahip ve 2.84 GHz saat hızında çalışacak.

21:9 formatında 6.5 inçlik 4K ekran ile gelen Sony Xperia 1 II, 1 adet 12 megapiksel f/1.7 diyaframa sahip ana kameraya, bir adet 12 megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı kameraya ve bir adet 12 megapiksel f/2.4 telefoto lense sahip olacak.

Ortaya çıkanlara göre, Sony'nin İspanya'daki merkezi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Sony Xperia 1 II, bu ayın sonuna piyasaya sunulacak. Tabii bu paylaşım İspanya'da ne zaman piyasaya sunulacağını da işaret ediyor olabilir. Sony'nin genel merkezinden şu an için bu olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.