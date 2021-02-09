Lte Nedir? Telefonlardaki Lte Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır Ve Nasıl Kapatılır?

LTE telefonların 4.5G' ye geçmesi ile birlikte hayatımıza girmiş olan bir kelimedir. Telefonların ekranında çıkan LTE yazısı ise kullanıcılar tarafından merak edilmektedir. 4G hızının bir diğer ismi olarak LTE kullanılmaktadır. Yani internet hızının yüksek olması anlamında kullanılmakta olan bir terimdir.

LTE Nedir?

LTE kelimesi, telefon kullanıcıları tarafından karşılaşıldığı zaman oldukça büyük bir merak uyandıran bir terim olmuştur. LTE kelimesinin açılımı ise Long-Term Evolution şeklinde yapılmaktadır. Yani Türkçe açıklaması olarak Uzun Süreli Gelişim manasına geldiği söylenebilir. Aslında LTE kelimesinin 4G ile aynı manaya geldiği şeklinde de ifade edilebilir.

Telefonlardaki LTE Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır Ve Nasıl Kapatılır?

Telefonlarda bulunan LTE açık olduğu takdirde daha hızlı bir şekilde internete girmenizi sağlamaktadır. Telefonunuzda ki LTE yazısı kısa süre içerisinde değişerek yerini 4G veya 4.5G alacaktır. Telefonunuz da LTE açmak için öncelikli olarak hattınızın LTE destekli olması gerekmektedir. Aynı zamanda da kullandığınız telefonun da LTE desteklemesi gerekmektedir.

Telefonunuzda bulunan ayarlar kısmına girdikten sonra şebeke modunu bulmanız gerekir. Şebeke modu ayarlarından ise telefonunuz da aktif olarak kullanılan mod hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda aktif veya pasif duruma geçişlerini de ayarlar kısmından sağlayabilirsiniz. Hattınızın LTE desteği olup olmadığını ise müşteri temsilciniz ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda da hattınızın online işlemler sayfasına girerek de ayarlarınızı güncelleme imkanınız bulunmaktadır.