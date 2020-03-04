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    HaberlerTeknoloji Haberleri Mediatek işlemcili cihazlara büyük şok!
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    04.03.2020 - 10:42 |

    Mediatek işlemcili cihazlara büyük şok!

    Android işletim sistemi kullanıcılara rahat ve kişiselleştirebilir bir özgürlük sunsa da bu özgürlük Android işletim sistemine sahip telefonları çeşitli güvenlik açıklarına karşı korunmasız bırakabiliyor bu güvenlik açıklarından son fark edilense Media Tek işlemcili milyonlarca kullanıcı için tehdit oluşturuyor. Bu açık hangi cihazları etkiliyor? İşte MediaTek 64 bit cihazları etkileyen açık hakkında tüm detaylar...

    Mediatek işlemcili cihazlara büyük şok!

    Bir Android işletim sistemi geliştiricisinin MediaTek işlemcili Amazon Fire tablet üzerinde test ettiği açığın çalışma şekli root izinlerine dayanıyor. MediaTek İşlemcinin aygıt yazılımının içinde yer alan açık cihazın root dizinine basit bir komutla erişilmesini sağlıyor. Uygun korsan kit yazılımına sahip olan bir kullanıcı, bootloader kilidini kaldırmadan MediaTek işlemcili cihazın root dizinine erişim sağlayabiliyor. Böylece kötü amaçlı uygulamalar MediaTek işlemcili cihazların güvenlik sistemini geçerek cihaza erişebiliyor.

    Güncelleme yakında

    MediaTek 64 bit işlemciye sahip Android cihazların neredeyse tamamında bulunan ve milyonlarca kişiyi etkileyen bu açık için MediaTek, Google’dan Mayıs 2019’da güvenlik yaması yapmasını isterken Google sadece birkaç firma için bu güvenlik yamasını yayınlamış. Nokia, LG, BLU, Sony, ZTE, Alcatel, Meizu, Oppo ve Xiaomi gibi cihazlar için 10 aydır devam eden bu güvenlik açığın Google’ın bu ay içinde yayınlayacağı güvenlik güncellemesi ile düzeltmesi planlanıyor.

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