Twitter'da flaş değişiklik! Artık hikaye...

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, yeni özelliği Fleets'i üyelerinin kullanımına açtı. Platformdan yapılan ilk açıklamada; kullanıcıların anlık düşüncelerini kolay bir şekilde paylaşmaları için Fleets özelliğini geliştirdikleri duyuruldu. Twitter Fleets ile 24 saat boyunca hikayeler Twitter profilinde kalacaktır. Peki ama Twitter hikaye yani Twitter story nasıl kullanılır? İşte 'Twitter Fleets nedir?' sorusunun yanıtı...

Twitter Fleets nedir?

Twitter Fleets, birçok sosyal medya uygulamasında olan hikayeler bölümünün Twitter'a uyarlanmış halidir. Kullanıcıların anlık düşüncelerini paylaştığı Twitter Fleets'ta storyler 24 saat boyunca akışta kalacak.

Twitter story nasıl kullanılır?

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisiyle "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla kullanıma açıldı. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile hikayeler 24 saat içerisinde kaybolacak, yani 24 saatlik Fleet'ler oluşturulacak. Hikayeler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

Twitter fleets nasıl kullanılır? Twitter hikaye atma

Kullanıcılar metin, tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet'lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek. Fleets'de bir tweeti paylaşmak için tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet'de Paylaş" a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets'de mevcut olacak.

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Twitter'da takipçiler, Fleets'leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets'lerinizi de görebilecek. Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets'lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet'e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete direkt mesajlarda devam edilebilecek.