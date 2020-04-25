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    HaberlerTeknoloji Haberleri Ünlem İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Ünlem İşareti (!) Yapımı
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    25.04.2020 - 02:06 |

    Ünlem İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Ünlem İşareti (!) Yapımı

    Ünlem, cümle sonlarında sıkça kullanılan bir noktalama işaretidir. Bu işaretin bilgisayar klavyesinde yazılması ise kalemle yazılması kadar kolay olmamaktadır. Peki, bilgisayar klavyesi ile ünlem işareti (!) nasıl yapılır? Sizler için ünlem işaretini kolay bir biçimde yapabileceğiniz yolları derledik.

    Ünlem İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Ünlem İşareti (!) Yapımı

    Bilgisayarda özel karakter yazımına ihtiyaç duyulduğunda, bu karakteri başka bir metinden kopyalayarak ihtiyaç olan yere yapıştırmak mümkündür. Ancak, bu işlemi daha hızlı gerçekleştirmek için klavyede yer alan bazı tuşlar da kullanılabilmektedir. Bu bağlamda, kullanılan başlıca iki tuş alt ve shift olarak belirtilmektedir.

    Bilgisayar Klavyesi ile Ünlem İşareti (!) Nasıl Yapılır?

    Klavye üzerinde ünlem işareti yapabilmenin yalnızca bir yolu bulunmaktadır. Bu bağlamda shift tuşu ve ünlem karakterinin yer aldığı tuşa aynı anda basılması gerekmektedir. Ünlem işaretinin bulunduğu tuş ise klavyenin sol üst köşesinde yer almaktadır.

    Alfabe karakterlerinin bulunduğu bölgenin üstünde 1’den 9’a kadar sıralanmış rakamlara yer verilmektedir. Özel karakterler de bu rakamlarla aynı tuşların üzerine işlenmiş durumdadır. Bu bağlamda, 1’in üzerinde yer alan karakter ünlem işareti (!) olarak görülmektedir.

     

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