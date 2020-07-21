Usb Aygıtı Tanınmadı Hatası Neden Olur, Nasıl Çözülür?

Günümüzde hemen hemen herkes herhangi bir Usb aygıtı bilgisayarlarına taktığında Usb Aygıt Tanınmadı hatası ile karşılaşmaktadır. Sorunun kaynağı tam olarak anlaşılamadığı için kişiler bu sorunu nasıl çözeceğini bilememektedir. Bunun çözümü için birden fazla yol bulunmaktadır.



Usb Aygıtı Tanınmadı Hatası Neden Olur?



Usb aygıt tanınmadı hatası pek çok nedenden kaynaklanmaktadır. Bu sorun aşağıdaki koşullardan biri var ise oluşabilir;



- Usb aygıtı bozulmuş olabilir.

- Usb dış sabit disk sürücüsü ile Windows çakışmasına neden olacak sorunlar için bir güncelleme gerekiyor olabilir.

- Windows içerisinde eksik olan önemli güncelleştirmeler nedeniyle bu hata oluşabilir.

- Kişisel bilgisayarların ana kartlarına ait sürücülerinde güncelleştirme gerekiyor olabilir.



Nasıl Çözülür?



Birçok kullanıcının karşılaştığı bu sorun karşısında hatanın çözüme kavuşması mümkündür. Bu sorunu gidermek için uygulanabilecek pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ise Usb aygıt tanınmadı hatası giderilir.



Bu yöntemlerden birisi dış sabit sürücüyü kaldırıp yeniden bağlamaktır. Bunun için ara kutusuna aygıt yöneticisi yazın. Listeden aygıt yöneticisini seçin. Donanım listesinden ise disk sürücüsünü seçip sorunun oluştuğu Usb dış sabit sürücüsüne basılı tutup kaldırın. Ardından Usb kablosunu çıkarın. Bir süre bekledikten sonra tekrar takıp Usb sürücüsünü denetleyin.



Bu yöntem ile sorun düzelmez ise en son Windows güncelleştirmelerini yüklemeniz gerekir. Bunun için tekrar ara kutusuna Windows Update yazıp gelen sonuçlarda Windows Update'yi seçin. Buradan güncelleştirmeleri denetle sekmesini seçip tarama işlemini başlatın.



Tarama işlemlerinden sonra isteğe bağlı güncelleştirmeleri bir kez gözden geçirin ve güncelleştirmelerin yanında bulunan kutucuğunda onay kutusunu seçin. Ardından güncelleştirmeleri yükle'yi seçip lisans sözleşmesini gözden geçirip kabul edin. Güncelleştirmeler tamamlandıktan sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.