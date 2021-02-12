Xiaomi Mi 11 Ultra sızdırıldı: İlginç inovatif tasarım

Xiaomi bildiğiniz üzere Türkiye ile ilgili planlar yapıyor. Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlayacak. Çin merkezli teknoloji devinin Avcılar’da açacağı fabrika ile dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke Türkiye olacak. Bunun yanında ürün gamının çeşitliliği ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli yolda. Xiaomi Mi 11 Ultra olarak adlandırılan bu model YouTube videosunda ortaya çıktı.

Önceki modelde kamera tarafında ve tasarım noktasında iddialı olan Xiaomi, şimdi yeni modeliyle de oldukça iddialı geliyor.

YouTube üzerinden teknoloji odaklı paylaşımlar yapan Tech Buff, Mi 11 Ultra modelini gösterdiği bir video yayımladı. Telefonun arka tarafında, özçekimler için ikincil bir ekran bulunuyor. Aynı zamanda bu telefon modeli yüzde yüz su geçirmeyen bir sertifikaya sahip Xiaomi'nin ilk amiral gemisi telefonu olabilir.

Xiaomi, küresel olarak Mi 11 modelini 750 dolardan başlayan bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürdü. Yayımlanan videoda telefon yaklaşık olarak 10 dakika kadar görünüyor. Video bir süre sonra silinse de kayıt altına alan kişiler olduğu için bu videoya ulaşmak mümkün.

Mi 11 Ultra modelinin en dikkat çeken yanı ise şüphesiz arka kameranın yanında ikinci bir ekranın yer alması. Bu akıllara Meizu Pro 7 serisini akla getiriyor olsa da Xiaomi için oldukça inovatif bir tasarım oluyor. Telefonun kamera özelliklerine geçmişken, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksel tercih edilmiş. Ana kameraya ise 48 Megapiksellik bir ultra geniş kamera eşlik ediyor ve 120x dijital yakınlaştırma bulunuyor.

Telefonda aynı zamanda 48 Megapiksellik periskop kamera bulunuyor. Kayıpları en aza indiren optik yakınlaştırmanın ise bulunup bulunmadığını henüz bilmiyoruz. Telefonun ön kamerasında ise karşımıza 20 Megapiksellik bir sensör çıkıyor. Telefonun ortaya çıkan diğer özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

5.000 mAh bataryası için 67W kablolu şarj, 67W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj gibi gelişmiş şarj özelliklerinin yer alacağı iddia ediliyor.

Yeni telefon modelinde IP68 suya dayanıklılık bulunuyor. Daha önce sıçramaya dayanıklı kaplamalı Xiaomi cihazları görmüştük, ancak bunlar hiçbir zaman resmi IP derecelendirmelerine sahip değildi.

Telefonun aynı zamanda Snapdragon 888 işlemci, 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç WQHD + OLED ekran ve Harman Kardon imzalı hoparlörlerle donatılacak ve yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcıyla buluşacak.