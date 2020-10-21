Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (~) Yaklaşık İşareti Yapımı

Windows ve Mac klavyelerinde yaklaşık işareti bulunmaz. Yaklaşık işareti matematikte bir değerin yaklaşık değerini ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu işareti iki farklı yol ile oluşturmak mümkündür.



Bilgisayar Klavyesi İle (~) Yaklaşık İşareti Yapımı



Klavye üzerinde tüm semboller bulunmaz. Özellikle matematikte kullanılan yaklaşık işaretinin klavyede bulunmaması nedeniyle pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Klavyede bulunmayan yaklaşık işareti birkaç tuş takımı ile yapılabilir.



Bilgisayar klavyesinde bulunmayan yaklaşık işareti için iki farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ALT GR + Ü kombinasyonunu kullanmaktır. Yaklaşık işareti oluşturmak için bu tuşlara aynı anda basılıp ve elinin çekilmemesi gerekir.



Klavye yardımı ile yaklaşık işareti yapmanın diğer bir yolu ise ALT tuşuna basılı tutup elinizi çekmeden 0126 yazarsanız yaklaşık işareti oluşturabilirsiniz.



Mac klavyede yaklaşık işareti için ise Option + Ü kombinasyonu kullanılabilir. Ayrıca yaklaşık işaretini kullanmak için kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yaklaşık işaretinin sembolünü bularak, ses ve kopyalama işlemlerini yapmalısınız. Daha sonra kopyalanan yaklaşık işareti bilgisayarda istediğiniz yere yapıştırmanız mümkündür.