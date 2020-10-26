Yeni Bond filmi sinemalardan önce Apple ya da Netflix’e gelebilir

Yeni Bond filminin vizyona giriş tarihi, küresel çapta etkisini gösteren pandemi yüzünden defalarca değiştikten sonra en son 2 Nisan 2021 olarak belirlenmişti. Ancak son gelişmelere bakılırsa film, beyazperdeden önce yayın platformlarına gelebilir.

Film eleştirmeni Drew McWeeny, Apple ve Netflix’in James Bond serisinin 25. Filmini öncelikle kendi platformlarında yayınlamak adına yapımcı firma Metro Goldwin-Mayer’e teklif verdiğini açıkladı. McWeeny, bu yılın ve muhtemelen önümüzdeki yılın en büyük hasılat yapacak filmine verilen tekliflerin de dudak uçuklatıcı boyutlarda olduğunu söylüyor. Sonuçta film eğer yayın platformlarından birinde gösterime girerse, izlenme sayıları da devasa olacak.

Korona virüs salgını sebebiyle dünya çapındaki bütün sinemalar ya kapalı ya da kapasitelerinin bir bölümüne hizmet verebiliyor, salgın halen devam ettiği için de sinemaların ne zaman yeniden eski halini alacağı öngörülemiyor. Yapımcı MGM firması, salgın yüzünden defalarca vizyon tarihi değiştirdiği için zaten zarar etmiş durumda. Bu yüzden filmi yayın platformlarından birinde gösterime girmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Üstelik izleyici kitlesinden de bu konuda büyük baskı görüyorlar.

Benzer bir durum Warner Bros’un çok beklenen yapımı Tenet’in de başına gelmişti ancak Tenet, Ağustos ayında sinemalarda vizyona girmişti. Ölmek İçin Zaman Yok, başrol oyuncusu Daniel Craig’in İngiliz süper ajanı canlandıracağı son film olacağından MGM, bu konuda Warner Bros’tan farklı bir yol izleyebilir.