Medyamatik tarifler

Sosyal mesafe koruma gündeme geldiğinden beri herkes evlere kapandı. Özellikle gençler arasında nasıl yemek pişireceğini bilmeyen o kadar çok ki! Sosyal medyada tarif paylaşma salgını dünyayı tıpkı Kovid-19 hızıyla sardı

Dünya çapında restoran sektörü bunalımda. Lokantalar, restoranlar, kafeler birbiri ardına kapandı. Çoğu ülkede sadece evlere servis verenler çalışıyor. Sektör çalışanları fena durumda. Pek çok köklü işletme personel ücretlerini ödemeye devam ediyor ama nereye kadar dayanırlar meçhul. Daha en baştan çalışanlarına ücretsiz izin verip yollayan pek çok işletme var, üstelik de en tuzu kuru, havalı olanlar bile çalışanlarına yol verdi. Aşçısından garsonuna emekçi kesimin kaderi ne olacak düşünülmüyor, konuşulmuyor. Onlar gastronomi dünyasının sessiz kahramanları, bugünün çaresiz kurbanları. Dünya çapında restoran sektörü bunalımda.

Amerika’da eski duayen şefler bile daha çok gençlerin arenası olan Instagram’da tarif vermeye başladı. Hollywood yıldızlarının şefi Wolfgang Puck ilk iş sağlıklı bir İtalyan halk yemeği olan minestrone çorbası yayınladı. Ondan tam 15 yaş büyük 1935 doğumlu Jacques Pépin daha genç ruhlu çıktı, son derece dinamik bir şekilde evinin bahçesinden topladığı yabani karahindiba yapraklarıyla müthiş bir salata yaptı, böylece darda kalırsak etrafımızda biten yabani otların çare olabileceğini de göstermiş oldu. İngiltere’de şef Jamie Oliver doğrudan televizyon programı yaparak devreye girdi. 23 Mart gecesi Channel 4’da “Keep Cooking and Carry On” programına başladı. Program yemek öncesi hazırlıklarına denk gelecek şekilde 17.30’da yayınlanıyor ve omlet gibi son derece basit tarifler veriyor.









“Madem ki Evdesin” girişimi



İtalya’da sosyal medyaya ilk fırlayan Massimo Bottura oldu. Kitchen Qurantine adıyla evinden ailecek yaptığı yayında basit temel tarifler vermeye başladı. Verdiği tarifleri İtalya’da bilmeyen ev kadını yoktur ama zaten Bottura’nın İtalyanları hedef almadığı çok belliydi çünkü ana dili İtalyanca yerine tüm dünyaya hitap etmek adına İngilizce yayın yapmayı tercih etti.Tarif ve fikir veren ortamlar pıtrak gibi çoğalıyor. Türkiye’de pek çok ünlü şefin buluştuğu “Madem ki Evdesin” girişimi ilk başlayan platform oldu. Bu arada sektör sorunlarına çare arayanlar da var. Türkiye’de 21 yıldır gastronomi sektörünün nabzını elinde tutan Gökmen Sözen bu konuda başı çekti ve günde iki, hatta üç kere yaptığı canlı sohbetlere başladı. Sözen kâh şeflerle kâh işletmeci veya üreticilerle hem Türk mutfağının tanıtımından, sürdürülebilir gelişmesine sorunlarını tartışıyor hem de krizin getirdiği sorunları değerlendiriyor. Bu arada Türkiye’deki Slow Food grupları da canlı yayın yaparak bilgi paylaşımlarında bulunuyorlar. Dünya çapında dayanışma içinse #SlowFoodSolidarity grubu oluşturuldu.



Ünlü şeften müthiş hamle

Amerika’daki en müthiş hamle ise her zamanki gibi José Andrés’den geldi. Yıllardır World Central Kitchen adlı kâr amacı gütmeyen girişimiyle felaketzedelerin yardımına koşan ünlü şef, bu kez de ihtiyacı olanlara bedava yemek dağıtma işini üstlendi. Daha önce Haiti depreminde ve Puerto Rico’yu vuran kasırga sırasında milyonlarca kap yemek dağıtan şef Kızıl Haç ve Amerikan ordusundan daha fazla kişiye yardım götürmüştü. Bu kez de hem restoranlarını halka açtı, hem de personelini yiyecek dağıtma işine seferber etti. Bir zamanlar Trump ile mahkemelik olan ve “Empati olmadan hiçbir şey işlemez” diyen ünlü şef bu çabalarıyla 3 Nisan’da çıkacak Time dergisine kapak oldu.









Sektörde şok etkisi



Amerika’da New York’ta Tabla restoranıyla yeniliklere öncülük etmiş Hint asıllı şef Floyd Cardoz’un koronadan ölümü sektörde şok etkisi yarattı. 59 yaşındaki şef ünlü komedyen Aziz Ansari ile Netflix’in “Ugly Delicious” dizisinin çekimi için gittiği Mumbai’den yeni dönmüştü.



Taksim’deki The Marmara ve Divan otelleri, odalarını sağlık çalışanlarına açarak örnek bir davranış sergiledi. Antalya’dan ilk örnek hareket ise Akra-Barut otelleri grubundan geldi. Krize rağmen hiçbir çalışanını işten çıkarmamaya, askıya almamaya ve ücretsiz izne göndermemeye karar verdiklerini açıkladılar.