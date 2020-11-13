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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Termalin şifası yatırıma güç
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    13.11.2020 - 07:00 |

    Termalin şifası yatırıma güç

    Afyonkarahisar’ın kıymetli termal kaynakları, şehirde turist akışının önemli destekleyicisi olarak dikkat çekiyor.

    Termalin şifası yatırıma güç

    Tüm kaynaklar ise yatırım hareketine canlılık katmaya devam ediyor. Termal su havzası ile şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin birleştiğini anlatan NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bu nedenle ‘Türkiye’nin en lüks termal oteli’ olarak NG Afyon oteli yatırımını yaptıklarını ifade etti. Güral Gür, bölgede ilk yatırım bedellerinin 80 milyon euro olup, 400 kişiye istihdam sağladıklarını hatırlattı. Güral Gür, “Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel mirasıyla birlikte çok kıymetli bir termal su havzasına sahip olması, NG marka kalitesiyle birlikte bölgenin yurtiçi ve yurtdışında bilinen bir destinasyon haline gelmesi yeni yatırımımızı da kaçınılmaz bir hale getirdi. Yeni otel yatırımımızla şehrimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz” dedi.

    Pandeminin dünya turizminde zorlu bir sürece neden olduğunu hatırlatan Hediye Güral Gür, buna karşılık Türkiye’nin ‘güvenli turizm sertifikası’ sayesinde üst düzey hijyen modelini benimseyerek yaralarını sardığını kaydetti. Hediye Güral Gür, şehrin tanıtımını destekleyecek çeşitli organizasyonların her zaman içinde yer aldıklarını anlatırken, bu yaklaşıma ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

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