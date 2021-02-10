Parmak Kukla Yapımı: Keçeden Ve Kağıttan En Kolay Parmak Kukla Nasıl Yapılır?

Okul öncesi çocuklar kuklalara karşı ilgi duyarlar. Kuklalar sayesinde çocuklar dünyayı tanır. Yeni sözcük öğrenmesine yardımcı olan kuklaları sizlerde evlerinizden yapabilmeniz mümkündür.

Keçeden Parmak Kukla Malzemeleri

Kukla yapmanın pek çok farklı yöntemi bulunmaktadır. Keçe malzemesinden de kolaylıkla kuklalar yapabilirsiniz. Keçeden parmak kukla yapımı için gereken malzemeler şunlardır:

- Renkli keçe

- Makas

- Yapıştırıcı

- İğne ve

- İplik malzemeleri gereklidir.

Keçeden Parmak Kukla Yapımı

Keçeden parmak kukla yapmak evlerde yapılan en kolay oyuncaklardan birisidir. Keçeden parmak kukla yapmak için şu adımlar takip edilmelidir:

- Kuklaya verilmek istenen şekil keçe üzerine iki adet şeklinde kesilir.

- Aynı olan iki parçayı dikerek veya kenarlarından bir araya getirilmelidir.

- Keçeli siyah kalem ile yada iplik ile kuklanın yüz bölgesi çizilmelidir.

- Çizme işlemlerinden sonra iki parçayı birleştirecek şekilde dikilmelidir.

Kağıttan Parmak Kukla Malzemeleri

Parmak kukla yapmak için keçe dışında kağıt malzemesini de kullanabilirsiniz. Kağıttan kukla yapmak birkaç malzeme yeterlidir. Bu malzemeler şunlardır:

- Bir adet A4 beyaz karton kağıt

- Renkli keçeli kalemler

- Yapıştırıcı

- Kurşun kalem

- Arkası yapışkanlı oynar göz

Kağıttan Parmak Kukla Yapımı

İhtiyaç olunan malzemelerin bir araya getirilmesinin ardından şu adımlar takip edilmelidir:

- İlk olarak parmağın kalıbını çıkarmak gerekir.

- Kalıbı yaratmak için turuncu renkli bir kağıdın üzerine işaret parmağını yerleştirip etrafında yer bırakılarak çizilmelidir.

- Daha sonra kesilen şeklin ölçücüne göre bir kalıp daha çizip kesilmelidir.

- Bu malzemelerin hazırlanmasından sonra çıkarılan kalıplar parmağın içine girecek bir şekilde yapıştırılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken şey yapıştırıcının en alt kısmına sürülmemesidir. Ayrıca parmağın kuklanın içine rahat girmesi için yapıştırıcının kalın sürülmemesi çok önemlidir.

- Kukla hazır olduktan sonra gözleri yapıştırılarak keçeli kalemler ile istenilen şekilde süslenebilir ve şekiller verilebilir.