Bilim insanı olmak için ne yapılmalı? Nasıl bilim adamı olunur?

Tanıtacağımız mesleklerin eğlenceli yanları, zorlukları ya da alman gereken eğitimler konusunda sana birçok bilgiler vereceğiz. Haydi, başlıyoruz!

“ Bilim adamı olmak için ne yapmak gerekir ?” sorusuna cevap vermeden önce bilim insanı ya da bilim adamı nedir sorusuna cevap verelim.

BİLİM ADAMI NEDİR?

Üniversite ya da araştırma kurumlarında görev alan, özgün araştırmalar yapan ve hizmet verdiği bilim alanında yeni bilgiler bulan kişilere verilen isimmiş.

HEY, BEN BİLİM İNSANI OLMAK İSTİYORUM!

İstiyorsun da bilim insanı olmak için yapman gerekenler hakkında bilgin var mı? İşte, bir bilim adamı olmak için hangi özelliklere sahip olmalı, hangi eğitimleri almalı ve neler yapmalısın sorularına cevaplarımız.

Bilim insanının özelikleri burada!

Araştırma yapmayı seven, şüpheci, meraklı ve çalışkan biri olmalısın.

Okumayı sevmeli ve sabırlı olmalısın.

İyi bir gözlemci olmalı ve sürekli not tutmalısın.

Gündemi ve gelişmeleri takip etmelisin.

Tarafsız ve objektif olmalısın.

Matematik, geometri, astronomi, fizik, kimya ya da biyoloji gibi dallarda eğitim veren okullarda eğitim almalı ve kendini geliştirmelisin.

Araştırma kurumları ya da üniversitelerde staj yapmalı, araştırmalara katılmalı ve sürekli yenilikleri takip etmelisin.

TARİHTE BİLİNEN ÜNLÜ BİLİM İNSANLARI

Bilim insanlarının yaptığı önemli çalışmalar ve hayatlarıyla ilgili kısa bilgiler seni bekliyor.

Ali Kuşçu: 15. yüzyılda Osmanlı Devleti sınırlarında yaşamış olan bilim insanı astronomi, dil bilimi ve matematik alanında çalışmış.

Isaac Newton: 1642 ile 1727 yılları arasında yaşamış Isaac Newton, matematik, astronomi ve ilahiyatla ilgilenmiş. Kütle çekim yasası ile ilgili büyük araştırmalara imza atmış bilim insanı kafasına düşen elmayla tanınıyor.

Michael Faraday: Akademik olarak çok eğitimli olduğu söylenemeyen Michael Faraday, elektromanyetik indükleme yasasını bulmuş.

Charles Darwin: Evrim teorisinin kurucusu olan bilim insanı, 1809-1882 yılları arasında yaşamış.

Nikola Tesla: Edison’la birlikte çalıştıktan sonra başka araştırmalar da yapan Tesla, ilk insan yapımı şimşeği oluşturmuş.

Louis Pasteur: Fransız bilim insanı, kuduz aşısını bulmuş.

Thomas Edison: Fonograf, endüstriyel elektrik, ampulü geliştiren bilim insanıymış.

Albert Einstein: Zor bir hayatı olan bilim insanı İzafiyet ya da diğer adıyla Özel Görelilik Kuramı’nı geliştirmiş.

Marie Curie: Fizik ve kimya alanında çalışmalar yapan Curie, radyoaktiviteyi keşfetmiş.

ÖNEMLİ BİR BİLGİ DAHA İSTER MİSİN?

Aziz Sancar ismini duydun mu? Kendisi dünyaca tanınmış bir bilim insanı. Peki, “ Bilim insanı Aziz Sancar ne yapmıştır ?”.

Biyokimyager olan Aziz Sancar, 1946 Savur doğumlu. Yıllardır Amerika’da yaşayan değerli bilim insanımız, hücreler ve DNA’lar ile ilgili araştırmaları ile 2015 Nobel Kimya ödülünü kazanmış.