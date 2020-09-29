Görünmeyen ateş deneyi

Haydi, gel birlikte bu gizemi çözelim.

1. Şimdi önce bir kibrit ve fener bul.

2. Duvara yanaş ve kibritini yak.

3. Bir büyüğünden kafanın üzerinden feneri yakmasını iste.

4. Ne görüyorsun? Sadece elin ve kibritin gölgesi değil mi?

Kibritin alevinin gölgesi neden yoktur?

Kibritin ucundaki alev aynı zamanda ışık olduğu için ışığa ışık tuttuğumuzda gölge oluşmazmış. Gölge denilen oluşum ışığın geçemediği katı cisimlerde oluşurmuş.