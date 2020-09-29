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    29.09.2020 - 16:48 |

    Görünmeyen ateş deneyi

    Aynaya baktığında kendini görüyorsun değil mi? Bazen de gölgenin duvara yansımasını görüyorsundur mutlaka. Şimdi sana bir sır vereceğiz; ateşin gölgesi yoktur. Evet evet kibritin ucunda yanan alevin gölgesini göremezsin.

    Görünmeyen ateş deneyi

    Haydi, gel birlikte bu gizemi çözelim.

    1. Şimdi önce bir kibrit ve fener bul.

    2. Duvara yanaş ve kibritini yak.

    3. Bir büyüğünden kafanın üzerinden feneri yakmasını iste.

    4. Ne görüyorsun? Sadece elin ve kibritin gölgesi değil mi?

    Kibritin alevinin gölgesi neden yoktur?

    Kibritin ucundaki alev aynı zamanda ışık olduğu için ışığa ışık tuttuğumuzda gölge oluşmazmış. Gölge denilen oluşum ışığın geçemediği katı cisimlerde oluşurmuş.

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