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    22.07.2020 - 12:00 |

    Küçücük bakkal dünyayı yutar bilmecesinin cevabı nedir?

    Bilmeceler günümüze neşe saçtığı kadar kelime dağarcığımızı da genişletir. Böylece daha düzgün konuşur ve Türkçemizi geliştiririz. Sen de kendi bilmecelerini yazarak arkadaşlarına sorabilirsin.

    Küçücük bakkal dünyayı yutar bilmecesinin cevabı nedir?

    1.

    Küçücük bakkal dünyayı yutar.

     

     

    2.

    İçimde akrep var,

    Durmadan birini arar.

     

     

    3.

    Uzaktan baktım taş,

    Yanına gittim koca bir baş.

     

     

    4.

    Sıra sıra odalar,

    Birbirini kovalar.

     

     

    5.

    İçine açınca beyaz bir ay,

    Koklayınca aman ay!

     

     

    6.

    Deniz üstünde beyaz,

    Yufka açar olunca ayaz.

     

     

    CEVAPLAR

    1. AĞIZ

    2. SAAT

    3. KAPLUMBAĞA

    4. TREN

    5. SARIMSAK

    6. DALGA

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