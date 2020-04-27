Sümüklü böcekler hakkında çok şaşıracağın bilgiler!

Sümüklü böcekler karından bacaklı şehrinin yumuşakçalar köyünden geliyorlarmış. Şaka bir yana ait oldukları hayvan ailesinin adıymış bu.

Diğer adları salyangozmuş.

Sümükleriyle meşhur bu hayvan dostumuz 24 saatte kendi ağırlığının yarısı kadar yemek yiyebilirmiş. Düşünsene 60 kiloluk bir insanın 30 kilo yemek yediğini.

Çok yavaş olduklarını hepimiz biliyoruz. Saatte ancak bir metre yol gidebiliyorlarmış.

Dış kısımlarındaki sert kabukları onları korurmuş. Hatta bir yıl bu kabuğun içerisinde yaşayabilirlermiş.

4 tane burunları varmış.

Hem karada hem de suda yaşayan türleri varmış.

Kolları ve bacakları olmayan sümüklü böcek, tek parçadan oluşuyormuş.

Karada yaşayan salyangozların dili üzerinde 14.000’i geçkin diş bulunurmuş.

Bir öğle yemeğinde kendi ağırlığının %15’ini yiyebilirmiş. Fazlalıkları ada kötü günler için depolarmış.