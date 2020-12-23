Bebeklerde Diş Çıkarma Dönemi Belirtileri Nelerdir? Diş Çıkarma Zamanı Kaç Gün Sürer?

Birincil dişler olarak kabul edilen süt dişleri, doğum sırasında bebeğin çenesinde var olan yapılardır. Bu dişler zamanı geldiğinde çıkmaya başlar.

Bebeklerde Diş Çıkarma Dönemi Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerin diş çıkarma belirtileri, bazı ağız harekeleriyle karıştırılan bir konudur. Bu karışıklığı yaşamamak adına anne ve baba adaylarının bebeklerde diş çıkarma belirtilerini önceden öğrenmesi tavsiye edilir. Buna göre diş çıkarmanın en büyük belirtisi yükselen vücut ısısıdır. Bu dönemdeki bebeklerin ateşi 38 dereceye kadar çıkar ancak bu değeri geçmez ve çok dirençli değildir. Bebekteki bu yüksek ateşe; aşırı salya akıtma ve huzursuzluk hali eklenir. Buna göre bebek önceki dönemlere nispeten daha fazla ağlayabilir ya da uyku problemi çekebilir.

Yüksek ateş, salya ve huzursuzluk diş çıkarma döneminde en sık görülen belirtilerdir. Ancak bebeğin kaşınmaya bağlı olarak elini ağzına götürmesi ve diş etinde şişme de bu dönemin belirtileri arasındadır. Hafif ishal ve iştahsızlık ise diş çıkarma döneminde nadiren görülen bazı belirtilerdir.

Diş Çıkarma Zamanı Kaç Gün Sürer?

Bebeklerin çenesinde toplamda 20 adet süt dişi bulunur. Bu dişlerinin tamamı bebek 3 yaşına gelene kadar çıkar. Diş çıkarma belirtileri ise dişin çıkmasından önceki aylarda kendini göstermeye başlar. Yani diş çıkarma, oldukça uzun bir süreci kapsar ve bu dönemde görülen belirtiler aralıklarla bebeği ziyaret eder.

Diş Çıkaran Bebek Nasıl Rahatlatılır?

Diş çıkarma süreci bebekler açısından oldukça rahatsızlık verebilen bir zamandır. Anne ve babalarınsa onları rahatlatmak adına yapabileceği birkaç ipucu bulunur. Buna göre; ağrı hafifletici jeller, diş kaşıyıcı ve bazı sebzelerden faydalanmak mümkündür.

Ağrı kesici içerikli jeller, bebeğin diş etinde hissettiği ağrı ve acıyı hafifletici bir rol üstlenirler. Diş kaşıyıcılar da tırtıklı yapıları sayesinde buradaki kaşıntıya iyi gelir. Ancak bu noktada bebeğe verilen ürünün boya içermemesine ve kaliteli malzemeden üretilmesine dikkat edilmelidir. Diş kaşıyıcı bulunmadığı zamanlardaysa sebzelerden yardım almak mümkündür. Havuç ve benzeri sebzeler sert yapıları sayesinde kaşıyıcı olarak kullanılabilir. Burada da çocuğa verilen sebzenin büyük ve kalın bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde küçük yiyecekler bebeğin boğazına kaçabilir.

Bebeklerin Diş Çıkarma Dönemi Ne Zamandır?

Sağlıklı bebeklerde ilk dişler yaklaşık olarak 6. ayda başlar. Ancak genetik faktörlere de bağlı olarak bu sürede bazı gecikmeler yaşanabilir. Genel bir tablo sunulması istenirse bebeklerde ilk dişin çıkması 2 ay ile 14 ay arasında yaşanabilir. Çenede yer alan 20 süt dişinin tamamının çıkması ise 28. ayda son bulur. Süt dişleri aynı anda çıkabileceği gibi birer ay arayla da çıkabilmektedir. Oldukça uzun bir süre devam eden bu dönemde anne ve babaların ilgili belirtileri takip etmesi ve bebeklerini olabildiğince rahatlatması gerekir.